Η Άρσεναλ δεν έχει στο... μυαλό της την αποχώρηση του Έζε!

Μπορεί να μην έχει κάνει αυτά που θα περίμενε κανείς στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο, η Άρσεναλ τον στηρίζει έμπρακτα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχει σκεφτεί ούτε μία στιγμή την αποχώρηση του Εμπερέτσι Έζε, ό,τι και να γίνει στη συνέχεια της αγωνιστικής χρονιάς!

Η αλήθεια είναι πως ο Εμπερέτσι Έζε έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο νέο του ξεκίνημα. Ακόμα και αν είχε μερικές εκπληκτικές εμφανίσεις, όσο περνάει ο καιρός έχει «χάσει» τον χρόνο του.

Μπορεί ορισμένες φορές να δείχνει την «κλάση» του, αλλά δεδομένα η Άρσεναλ και ο Μικέλ Αρτέτα θα αναζητούσαν το κάτι παραπάνω, όταν δαπανούσαν περίπου 70.000.000 ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας!

Παρ’ όλα αυτά, ούτε μία στιγμή δεν έχει περάσει από το... μυαλό των Λονδρέζων το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το κλαμπ!

Κι όμως, το καλοκαίρι έρχεται και σίγουρα θα υπήρχαν ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση που η Άρσεναλ αποφάσισε να «τραβήξει» διαφορετικούς δρόμους μαζί του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, όπως και το «Football Insider» η απόφαση έχει παρθεί!

Όποιο και να είναι το φινάλε της φετινής σεζόν, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αφού πιστεύουν πάρα πολύ στις ικανότητές του.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι κατά πόσο ευσταθεί το εν λόγω δημοσίευμα, αλλά όλα δείχνουν ότι η Άρσεναλ θα δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» στον ποδοσφαιριστή της για αυτό το νέο ξεκίνημα της καριέρας του.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Transfer News Live» για το δημοσίευμα του «Football Insider»:

«Η Άρσεναλ ΔΕΝ σχεδιάζει να αποχωριστεί τον Εμπερέτσι Έζε αυτό το καλοκαίρι. Παρά την πτώση της φόρμας του - ο επιθετικός μέσος δεν έχει σκοράρει από το χατ τρικ του στη νίκη με 4-1 επί της Τότεναμ τον Νοέμβριο - ο σύλλογος παραμένει πλήρως αφοσιωμένος σε αυτόν. Δεν εξετάζεται καμία αποχώρηση για τον 26χρονο αυτή τη στιγμή, καθώς εντάχθηκε από την Κρίσταλ Πάλας μόλις το περασμένο καλοκαίρι για 67,5 εκατομμύρια λίρες».

