ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Άρσεναλ δεν έχει στο... μυαλό της την αποχώρηση του Έζε!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Άρσεναλ δεν έχει στο... μυαλό της την αποχώρηση του Έζε!

Μπορεί να έχει δυσκολευτεί αρκετά.

Μπορεί να μην έχει κάνει αυτά που θα περίμενε κανείς στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο, η Άρσεναλ τον στηρίζει έμπρακτα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχει σκεφτεί ούτε μία στιγμή την αποχώρηση του Εμπερέτσι Έζε, ό,τι και να γίνει στη συνέχεια της αγωνιστικής χρονιάς!

Η αλήθεια είναι πως ο Εμπερέτσι Έζε έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στο νέο του ξεκίνημα. Ακόμα και αν είχε μερικές εκπληκτικές εμφανίσεις, όσο περνάει ο καιρός έχει «χάσει» τον χρόνο του.

Μπορεί ορισμένες φορές να δείχνει την «κλάση» του, αλλά δεδομένα η Άρσεναλ και ο Μικέλ Αρτέτα θα αναζητούσαν το κάτι παραπάνω, όταν δαπανούσαν περίπου 70.000.000 ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας!

Παρ’ όλα αυτά, ούτε μία στιγμή δεν έχει περάσει από το... μυαλό των Λονδρέζων το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το κλαμπ!

Κι όμως, το καλοκαίρι έρχεται και σίγουρα θα υπήρχαν ενδιαφερόμενοι, σε περίπτωση που η Άρσεναλ αποφάσισε να «τραβήξει» διαφορετικούς δρόμους μαζί του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, όπως και το «Football Insider» η απόφαση έχει παρθεί!

Όποιο και να είναι το φινάλε της φετινής σεζόν, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αφού πιστεύουν πάρα πολύ στις ικανότητές του.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι κατά πόσο ευσταθεί το εν λόγω δημοσίευμα, αλλά όλα δείχνουν ότι η Άρσεναλ θα δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» στον ποδοσφαιριστή της για αυτό το νέο ξεκίνημα της καριέρας του.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Transfer News Live» για το δημοσίευμα του «Football Insider»:

«Η Άρσεναλ ΔΕΝ σχεδιάζει να αποχωριστεί τον Εμπερέτσι Έζε αυτό το καλοκαίρι. Παρά την πτώση της φόρμας του - ο επιθετικός μέσος δεν έχει σκοράρει από το χατ τρικ του στη νίκη με 4-1 επί της Τότεναμ τον Νοέμβριο - ο σύλλογος παραμένει πλήρως αφοσιωμένος σε αυτόν. Δεν εξετάζεται καμία αποχώρηση για τον 26χρονο αυτή τη στιγμή, καθώς εντάχθηκε από την Κρίσταλ Πάλας μόλις το περασμένο καλοκαίρι για 67,5 εκατομμύρια λίρες».

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άξια της… μοίρας της η Άρσεναλ, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’+4

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κατέρρευσε σε τρία λεπτά ο Ολυμπιακός και πάει στην Γερμανία για το… θαύμα

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία και όλα ανοικτά για Μπριζ και Ατλέτικο - Θρίαμβος της Μπόντο/Γκλιμτ απέναντι στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμη για το πρώτο βήμα η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς τους γνωστούς τρεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός και έφυγε για τα ημιτελικά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη