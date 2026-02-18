ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέπει Ομόνοια για πρόκριση ο Μάριτς - Η απάντηση για το μέλλον του και τις αποφάσεις του Μπεργκ

Ο 27χρονος δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο ματς λόγω τιμωρίας

Σε έναν γνώριμο τους στράφηκε η ιστοσελίδα «jutarnji.hr», με αφορμή τις δύο αναμετρήσεις της Ομόνοιας με τη Ριέκα.

Ο Ματέο Μάριτς πέρασε από το πρωτάθλημα της Κροατίας με τη φανέλα της Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ και έτσι κρίθηκε ως ο καταλληλότερος για να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με το ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στους «16» του Conference League.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής των «πρασίνων» αναφέρθηκε στην τρέχουσα σεζόν αλλά και στο μέλλον του.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε:

Για τις πιθανότητες: «Θα έδινα ένα μικρό προβάδισμα στην ομάδα μου, ας πούμε 60-40 υπέρ της Ομόνοιας. Και αυτό κυρίως λόγω της ευρωπαϊκής εμπειρίας της, αφού τα τελευταία έξι χρόνια η Ομόνοια έχει αγωνιστεί πέντε φορές σε ομίλους Europa και Conference League. Αυτή η ευρωπαϊκή εμπειρία σε τέτοιους αγώνες έχει απτή σημασία και μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα σε αναμετρήσεις ποιοτικά ισοδύναμων αντιπάλων».

Για το γεγονός πως δεν βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Μπεργκ: «Ο Μπέργκ πήρε τις αποφάσεις του. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Δουλεύω ήσυχα και περιμένω την ευκαιρία μου. Δεν είμαι βασικός από τα Χριστούγεννα. Το έχω αποδεχτεί, τέτοιες αλλαγές συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές παίζεις, κάποιες όχι. Οι προπονητές έχουν το δικό τους όραμα και δεν έχω κάτι ενάντια στον Μπεργκ, που είναι πραγματικά καλός προπονητής. Κρατώ χαμηλούς τόνους, δουλεύω και περιμένω μια νέα ευκαιρία».

Για το μέλλον του (ολοκληρώνεται τον Μάιο το συμβόλαιο του): «Το συμβόλαιό μου διαρκεί μέχρι το καλοκαίρι, θα δούμε τι θα γίνει τότε, προς το παρόν δεν έχω συγκεκριμένα σχέδια. Είμαι συγκεντρωμένος αποκλειστικά σε αυτή τη σεζόν, θέλουμε να κερδίσουμε τον τίτλο».

 

