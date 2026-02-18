ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουρίνιο για Βινίσιους: «Όταν συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, κάτι δεν πάει καλά»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέφερε το τι είπε στον Βινίσιους Τζούνιορ μετά τον πανηγυρισμό του αφού πέτυχε το νικητήριο γκολ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως δεν κατανόησε γιατί ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο και πως για να συμβαίνει σε κάθε γήπεδο αυτό κάτι συμβαίνει.

«Του είπα του Βίνι, "σκόραρες ένα υπέροχο γκολ, γιατί το πανηγύρισες έτσι" ;

Όταν συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, πάντα με τους ίδιους, υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά».

