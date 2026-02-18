Μουρίνιο για Βινίσιους: «Όταν συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, κάτι δεν πάει καλά»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέφερε το τι είπε στον Βινίσιους Τζούνιορ μετά τον πανηγυρισμό του αφού πέτυχε το νικητήριο γκολ.
Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε πως δεν κατανόησε γιατί ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο και πως για να συμβαίνει σε κάθε γήπεδο αυτό κάτι συμβαίνει.
«Του είπα του Βίνι, "σκόραρες ένα υπέροχο γκολ, γιατί το πανηγύρισες έτσι" ;
Όταν συμβαίνει σε τόσα πολλά γήπεδα, πάντα με τους ίδιους, υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά».
Sdna.gr