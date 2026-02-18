Στο στόχαστρο ρατσιστικών σχολίων ο Λόιντ Κέλι μετά το Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ

Ο Άγγλος αμυντικός αποκάλυψε μέσω Instagram πως έγινε αποδέκτης προσβλητικού και ρατσιστικού σχολίου, δημοσιεύοντας σχετικό στιγμιότυπο.

Μεταξύ άλλων, χρήστης του έγραψε να «γυρίσει στον ζωολογικό κήπο», ένα μήνυμα που ξεπέρασε τα όρια της αθλητικής κριτικής.

Στην απάντησή του, ο Κέλι τόνισε πως θεωρεί την κριτική αναπόσπαστο κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού και αποδέχεται τις απόψεις του κόσμου, ωστόσο δεν πρόκειται να ανεχθεί ρατσιστικές επιθέσεις.

Η Γιουβέντους τοποθετήθηκε δημόσια υπέρ του ποδοσφαιριστή της, υπογραμμίζοντας ότι ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, είτε εντός αγωνιστικού χώρου, είτε στις εξέδρες, είτε στο διαδίκτυο.

