ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

Όταν κερδίζεις είναι λογικό να βελτιώνονται και τα στατιστικά. Έτσι συμβαίνει και στον Απόλλωνα ο οποίος με τις οκτώ σερί νίκες, από τον καιρό που ανέλαβε το πηδάλιο ο Ερνάν Λοσάδα, εκτοξεύθηκε στην 3η θέση και στο -1 από τη 2η θέση.

Και η αυτοπεποίθηση που απέκτησε αντικατοπτρίζεται και στον αγωνιστικό χώρο αφού δείχνει αποφασιστικότητα, δεν πανικοβάλλεται και, με την ποιότητα που έχει στο ρόστερ του, βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει. Ο Μπράντον Τόμας σκοράρει ανελλιπώς, ενώ ο Κουν στέκεται περίφημα κάτω από τα δοκάρια.

Στην τελευταία του νίκη, που ήταν απέναντι στην ΑΕΚ εκτός έδρας, οι κυανόλευκοι σκόραραν στο α΄ ημίχρονο, με τον Μπράντον Τόμας να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 33ο λεπτό. Και όσες φορές πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα πανηγύρισαν τη νίκη στο τέλος του αγώνα. Και αυτό το έπραξαν οκτώ φορές. Ένας αριθμός αγώνων που είναι αρκετά μεγάλος, κάτι που δείχνει πως ξέρει να διαχειρίζεται το προβάδισμα.

Το αγαπημένο 0-1

Η νίκη στην «Αρένα» ήταν η 14η για τον Απόλλωνα που δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Και ήρθε με το αγαπημένο του σκορ, καθώς με 0-1 κέρδισε έξι παιχνίδια στο μέχρι τώρα οδοιπορικό. Εκτός από την ΑΕΚ, επικράτησε της Πάφου, της Ε.Ν. Ύψωνα, της Ομόνοιας Αραδίππου, της Ένωσης και του Εθνικού Άχνας. Μάλιστα το άλλο πιο συχνό απέχει πολύ αφού είναι το 2-1, το οποίο ήρθε μόλις δύο φορές. Όσον αφορά την πιο μεγάλη του νίκη, αυτή ήταν το 4-0 επί του Ακρίτα.

Ίσως προφυλαχθεί...

Ο Γιώργος Μαλεκκίδης έμεινε εκτός κόντρα στην ΑΕΚ και ίσως να προφυλαχθεί και στην αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Εθνικό Άχνας. Το γεγονός ότι ακολουθούν πιο δύσκολα ματς αλλά και πως το κενό του καλύπτεται από τον ανεβασμένο Ζμέρχαλ δίνουν αυτή τη δυνατότητα στην τεχνική ηγεσία. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Λιούμπιτς.

Στο μεταξύ, αρκετή κινητικότητα παρατηρείται από τον κόσμο του Απόλλωνα για τον αγώνα του Σαββάτου. Σημειώνουμε πως από τις 19:00 μεταφέρθηκε στις 17:00, μιας και στη Λεμεσό είναι και παραμονή Καρναβαλιού, με την πόλη να ζει σε άλλους ρυθμούς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο Λάρκιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστικό: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Στο στόχαστρο ρατσιστικών σχολίων ο Λόιντ Κέλι μετά το Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

30 από 55, δεν είναι καθόλου αστείο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη