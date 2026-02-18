Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

Και η αυτοπεποίθηση που απέκτησε αντικατοπτρίζεται και στον αγωνιστικό χώρο αφού δείχνει αποφασιστικότητα, δεν πανικοβάλλεται και, με την ποιότητα που έχει στο ρόστερ του, βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει. Ο Μπράντον Τόμας σκοράρει ανελλιπώς, ενώ ο Κουν στέκεται περίφημα κάτω από τα δοκάρια.

Στην τελευταία του νίκη, που ήταν απέναντι στην ΑΕΚ εκτός έδρας, οι κυανόλευκοι σκόραραν στο α΄ ημίχρονο, με τον Μπράντον Τόμας να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 33ο λεπτό. Και όσες φορές πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα πανηγύρισαν τη νίκη στο τέλος του αγώνα. Και αυτό το έπραξαν οκτώ φορές. Ένας αριθμός αγώνων που είναι αρκετά μεγάλος, κάτι που δείχνει πως ξέρει να διαχειρίζεται το προβάδισμα.

Το αγαπημένο 0-1

Η νίκη στην «Αρένα» ήταν η 14η για τον Απόλλωνα που δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Και ήρθε με το αγαπημένο του σκορ, καθώς με 0-1 κέρδισε έξι παιχνίδια στο μέχρι τώρα οδοιπορικό. Εκτός από την ΑΕΚ, επικράτησε της Πάφου, της Ε.Ν. Ύψωνα, της Ομόνοιας Αραδίππου, της Ένωσης και του Εθνικού Άχνας. Μάλιστα το άλλο πιο συχνό απέχει πολύ αφού είναι το 2-1, το οποίο ήρθε μόλις δύο φορές. Όσον αφορά την πιο μεγάλη του νίκη, αυτή ήταν το 4-0 επί του Ακρίτα.

Ίσως προφυλαχθεί...

Ο Γιώργος Μαλεκκίδης έμεινε εκτός κόντρα στην ΑΕΚ και ίσως να προφυλαχθεί και στην αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Εθνικό Άχνας. Το γεγονός ότι ακολουθούν πιο δύσκολα ματς αλλά και πως το κενό του καλύπτεται από τον ανεβασμένο Ζμέρχαλ δίνουν αυτή τη δυνατότητα στην τεχνική ηγεσία. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζεται λόγω τιμωρίας ο Λιούμπιτς.

Στο μεταξύ, αρκετή κινητικότητα παρατηρείται από τον κόσμο του Απόλλωνα για τον αγώνα του Σαββάτου. Σημειώνουμε πως από τις 19:00 μεταφέρθηκε στις 17:00, μιας και στη Λεμεσό είναι και παραμονή Καρναβαλιού, με την πόλη να ζει σε άλλους ρυθμούς.