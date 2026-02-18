Οριστικό: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε μια αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί οριστικά πια κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ποινής που επέβαλε η ΔΕΑΒ στους Κρητικούς για τα όσα έγιναν στο ματς με τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να πετύχουν την αναστολή της ποινής, όμως το Διαιτητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την σχετική αίτηση, κάτι που σημαίνει ότι η ποινή θα εφαρμοστεί στο ματς με το «Τριφύλλι».

Από την στιγμή μάλιστα που πρόκειται για διοικητικό δικαστήριο, στο επίπεδο συζήτησης προσωρινής διαταγής, ανακοινώθηκε η τελική απόφαση χωρίς το σκεπτικό της.

sdna.gr