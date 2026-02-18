ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

Θα έχει συζήτηση με το διοικητικό συμβούλιο της Μαρσέιγ

Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια!

Η κατάσταση στην ομάδα της Μασσαλίας είναι έκρυθμη τις τελευταίες εβδομάδες και μετά την αποδέσμευση του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, με τα γαλλικά Μέσα να μεταδίδουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και ο Πάμπλο Λονγκόρια.

Ως μέρος των πολλών αλλαγών που συμβαίνουν στον σύλλογο, προτάθηκε από τον ιδιοκτήτη Φρανκ ΜακΚορτ στον Λονγκόρια ένας ρόλος σαφώς πιο υποβαθμισμένος σε σύγκριση με αυτόν του προέδρου που είχε μέχρι στιγμής, μια συνθήκη την οποία δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί.

Η Μαρσέιγ βρίσκεται για μία ακόμα σεζόν μακριά από την κορυφή της γαλλικής Ligue 1, ενώ παράλληλα έχει αποκλειστεί από το Champions League. Επιπλέον, στο πιο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι της οι οπαδοί της άδειασαν ξαφνικά τις εξέδρες, ζητώντας την αποχώρηση του Λονγκόρια και άλλων μελών της διοίκησης.

Διαβαστε ακομη