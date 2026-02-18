ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

Tην υποψηφιότητά του για την προεδρία της AIPS Europe, για την τετραετία 2026-2030, κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενόψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Απριλίου, στο πλαίσιο του Κογκρέσου της AIPS Europe στη Λωζάνη.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που δημοσιογράφος από την Κύπρο θα διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Αθλητικών Συντακτών. Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους την προηγούμενη τετραετία είχε υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της AIPS Europe ως ταμίας.

Στα Δ.Σ. της AIPS Europe είχε εκλεγεί παλαιότερα και ο πρώην Γ.Γ. της ΕΑΚ, Μιχάλης Γαβριηλίδης, ο οποίος υπηρέτησε δύο θητείες ως μέλος, κατά τις περιόδους 2002-2006 και 2017-2022. Επιπλέον, ο πρώην Γ.Γ. της ΕΑΚ Νεόφυτος Γεωργίου διορίστηκε για μια θητεία το 1998 στην εξελεγκτική επιτροπή της UEPS, η οποία λειτουργεί υπό την προεδρία του ταμία της ευρωπαϊκής οργάνωσης.

Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους βρίσκεται στο διοικητικό πηδάλιο της ΕΑΚ από το 2018, ενώ από το 2022 είναι παράλληλα και ταμίας της AIPS Europe. Υπηρετεί τον χώρο της δημοσιογραφίας και γενικότερα του αθλητισμού εδώ και 25 χρόνια, είτε δια μέσου των Μέσων επικοινωνίας, είτε από άλλα πόστα.

«Με στόχο να ενισχύσουμε την AIPS Europe»

«Έχοντας υπηρετήσει ως Ταμίας της AIPS Europe τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς και ως Πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου για οκτώ χρόνια, και με 25 χρόνια εμπειρίας στην αθλητικογραφία, πιστεύω ότι έχω αποκτήσει τη γνώση, την εμπειρία και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγηθώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Αθλητικών Συντακτών» ανάφερε ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενημερώνοντας για την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Στους πέντε πυλώνες των στόχων του, εφόσον πάρει το χρίσμα για να αναλάβει την προεδρία της ΑIPS Europe, έθεσε την επιδίωξη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων όλων των χωρών, την εκπαίδευση της νέας γενιάς των δημοσιογράφων, την διασφάλιση για απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών της AIPS Europe σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων και την βελτίωση των οικονομικών ωφελημάτων για τους αθλητικούς συντάκτες.

«Εφόσον εκλεγώ, δεσμεύομαι να συνεργαστώ στενά με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με πνεύμα συνεργασίας, διαφάνειας και συμπερίληψης, με έναν σαφή στόχο: να ενισχύσουμε την AIPS Europe και να προωθήσουμε το επάγγελμά μας σε ολόκληρη την ήπειρο» επισημαίνει.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο αναλυτικά η πρόταση του Ηρόδοτου Μιλτιάδους: https://eak.org.cy/wp-content/uploads/Our-plan-for-the-future-of-AIPS-Europe-for-the-2026-2030-term-Erodotos.pdf

Σημειώνεται ότι ανθυποψήφιος του Ηρόδοτου Μιλτιάδους είναι ο Μαρκ Βεντουιλάκ, από τη Γαλλία.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο Λάρκιν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστικό: Κεκλεισμένων των θυρών το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Στο στόχαστρο ρατσιστικών σχολίων ο Λόιντ Κέλι μετά το Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για πρώτη φορά μέσα στο 2026

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

30 από 55, δεν είναι καθόλου αστείο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν - Νιώθω ότι σιγά σιγά χάνεται»

Τένις

|

Category image

Βλέπει Ομόνοια για πρόκριση ο Μάριτς - Η απάντηση για το μέλλον του και τις αποφάσεις του Μπεργκ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε: Χάνει Μέλι για τουλάχιστον 1,5 μήνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛ «ζεσταίνει» τον κόσμο του για Ομόνοια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Άρσεναλ δεν έχει στο... μυαλό της την αποχώρηση του Έζε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέγας Τσιτσιπάς, καθάρισε εύκολα τον Μεντβέντεφ στην Ντόχα!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη