Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

Tην υποψηφιότητά του για την προεδρία της AIPS Europe, για την τετραετία 2026-2030, κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ), Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενόψει των εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις 11 Απριλίου, στο πλαίσιο του Κογκρέσου της AIPS Europe στη Λωζάνη.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που δημοσιογράφος από την Κύπρο θα διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Αθλητικών Συντακτών. Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους την προηγούμενη τετραετία είχε υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της AIPS Europe ως ταμίας.

Στα Δ.Σ. της AIPS Europe είχε εκλεγεί παλαιότερα και ο πρώην Γ.Γ. της ΕΑΚ, Μιχάλης Γαβριηλίδης, ο οποίος υπηρέτησε δύο θητείες ως μέλος, κατά τις περιόδους 2002-2006 και 2017-2022. Επιπλέον, ο πρώην Γ.Γ. της ΕΑΚ Νεόφυτος Γεωργίου διορίστηκε για μια θητεία το 1998 στην εξελεγκτική επιτροπή της UEPS, η οποία λειτουργεί υπό την προεδρία του ταμία της ευρωπαϊκής οργάνωσης.

Ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους βρίσκεται στο διοικητικό πηδάλιο της ΕΑΚ από το 2018, ενώ από το 2022 είναι παράλληλα και ταμίας της AIPS Europe. Υπηρετεί τον χώρο της δημοσιογραφίας και γενικότερα του αθλητισμού εδώ και 25 χρόνια, είτε δια μέσου των Μέσων επικοινωνίας, είτε από άλλα πόστα.

«Με στόχο να ενισχύσουμε την AIPS Europe»

«Έχοντας υπηρετήσει ως Ταμίας της AIPS Europe τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς και ως Πρόεδρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου για οκτώ χρόνια, και με 25 χρόνια εμπειρίας στην αθλητικογραφία, πιστεύω ότι έχω αποκτήσει τη γνώση, την εμπειρία και την αφοσίωση που απαιτούνται για να ηγηθώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Αθλητικών Συντακτών» ανάφερε ο Ηρόδοτος Μιλτιάδους, ενημερώνοντας για την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Στους πέντε πυλώνες των στόχων του, εφόσον πάρει το χρίσμα για να αναλάβει την προεδρία της ΑIPS Europe, έθεσε την επιδίωξη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων όλων των χωρών, την εκπαίδευση της νέας γενιάς των δημοσιογράφων, την διασφάλιση για απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών της AIPS Europe σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, καθώς και την προάσπιση των δικαιωμάτων και την βελτίωση των οικονομικών ωφελημάτων για τους αθλητικούς συντάκτες.

«Εφόσον εκλεγώ, δεσμεύομαι να συνεργαστώ στενά με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με πνεύμα συνεργασίας, διαφάνειας και συμπερίληψης, με έναν σαφή στόχο: να ενισχύσουμε την AIPS Europe και να προωθήσουμε το επάγγελμά μας σε ολόκληρη την ήπειρο» επισημαίνει.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο αναλυτικά η πρόταση του Ηρόδοτου Μιλτιάδους: https://eak.org.cy/wp-content/uploads/Our-plan-for-the-future-of-AIPS-Europe-for-the-2026-2030-term-Erodotos.pdf

Σημειώνεται ότι ανθυποψήφιος του Ηρόδοτου Μιλτιάδους είναι ο Μαρκ Βεντουιλάκ, από τη Γαλλία.