Champions League: Ύπουλες δοκιμασίες για τα φαβορί

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων playoffs του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα. Πέραν της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, το ταμπλό περιέχει άλλα τρία παιχνίδια, τα οποία έχουν ξεκάθαρα φαβορί αλλά αποτελούν και ύπουλες δοκιμασίες.

Η αρχή γίνεται από το Καζακστάν, όπου η ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν, Καραμπάγκ φιλοξενεί τη φιλόδοξη Νιούκαστλ. Αναμφίβολα, οι Άγγλοι έχουν το πάνω χέρι αλλά θα πρέπει να προσέξουν αρκετά, καθώς δοκιμάζονται σε μια καυτή έδρα από έναν αντίπαλο που είναι εξαιρετικός στο transition.

Ύπουλες δοκιμασίες για Ίντερ και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες δοκιμάζονται σε Νορβηγία και Βέλγιο, αντίστοιχα. Αρχικά, οι «νερατζούρι» θα πρέπει να ξεπεράσουν τον σκόπελο του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Μπόντο/Γκλιμτ. Σίγουρα, πάντως, το πάθημα της Σίτι θα έχει γίνει μάθημα για την Ίντερ.

Όσον αφορά την Ατλέτικο, έχει πιθανότατα το πιο δύσκολο έργο από τα φαβορί καθώς κοντράρεται εκτός έδρας με την ισχυρή Κλαμπ Μπριζ, η οποία είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:

Καραμπάγκ-Νιούκαστλ (19.45)

Μπόντο/Γκλιμτ-Ίντερ (22.00)

Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00)

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22.00)