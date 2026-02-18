ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Champions League: Ύπουλες δοκιμασίες για τα φαβορί

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Champions League: Ύπουλες δοκιμασίες για τα φαβορί

Το δεύτερο κομμάτι των αγώνων για τα playoffs του Champions League περιλαμβάνει περίεργες «εξορμήσεις» για τα φαβορί.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων playoffs του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα. Πέραν της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, το ταμπλό περιέχει άλλα τρία παιχνίδια, τα οποία έχουν ξεκάθαρα φαβορί αλλά αποτελούν και ύπουλες δοκιμασίες.

Η αρχή γίνεται από το Καζακστάν, όπου η ομάδα-έκπληξη της φετινής σεζόν, Καραμπάγκ φιλοξενεί τη φιλόδοξη Νιούκαστλ. Αναμφίβολα, οι Άγγλοι έχουν το πάνω χέρι αλλά θα πρέπει να προσέξουν αρκετά, καθώς δοκιμάζονται σε μια καυτή έδρα από έναν αντίπαλο που είναι εξαιρετικός στο transition.

Ύπουλες δοκιμασίες για Ίντερ και Ατλέτικο Μαδρίτης, οι οποίες δοκιμάζονται σε Νορβηγία και Βέλγιο, αντίστοιχα. Αρχικά, οι «νερατζούρι» θα πρέπει να ξεπεράσουν τον σκόπελο του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Μπόντο/Γκλιμτ. Σίγουρα, πάντως, το πάθημα της Σίτι θα έχει γίνει μάθημα για την Ίντερ.

Όσον αφορά την Ατλέτικο, έχει πιθανότατα το πιο δύσκολο έργο από τα φαβορί καθώς κοντράρεται εκτός έδρας με την ισχυρή Κλαμπ Μπριζ, η οποία είναι ένα εξαιρετικό σύνολο και ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας:

Καραμπάγκ-Νιούκαστλ (19.45)

Μπόντο/Γκλιμτ-Ίντερ (22.00)

Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00)

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22.00)

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άξια της… μοίρας της η Άρσεναλ, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’+4

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κατέρρευσε σε τρία λεπτά ο Ολυμπιακός και πάει στην Γερμανία για το… θαύμα

Ελλάδα

|

Category image

Χορταστική ισοπαλία και όλα ανοικτά για Μπριζ και Ατλέτικο - Θρίαμβος της Μπόντο/Γκλιμτ απέναντι στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμη για το πρώτο βήμα η Ομόνοια - Αποστολή χωρίς τους γνωστούς τρεις

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός και έφυγε για τα ημιτελικά

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Διαστημική» Νιούκαστλ κλείδωσε την πρόκριση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το σκηνικό που προβληματίζει ξανά...

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό βράδυ για τον Γκόρντον: Ξεπέρασε τον Σίρερ και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το… μάθημα και η αναγκαία αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Κουμάντο στο ημίχρονο,πανηγύρια στο φινάλε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Αποχωρεί από τη Μαρσέιγ ο Λονγκόρια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς τον κόσμο του σε δύο κρίσιμα ντέρμπι ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά καμπάνα στον ΑΠΟΕΛ με κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης – Μοίρασε πρόστιμα ο Αθλητικός Δικαστής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΕΑΚ, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, διεκδικεί την προεδρία της AIPS Europe

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη