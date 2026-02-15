Έσωσε τα χειρότερα η Λειψία, χάνει όμως έδαφος για την 4άδα

Άλλο ένα τρελό ματς διεξήχθη στη Γερμανία, με τη Λειψία να σώζει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας στα χασομέρια της αναμέτρησης απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, για την 22η αγωνιστική της Bundesliga

Ο Μπράγιαν Γκρούντα στο 89ο λεπτό ανέλαβε τον ρόλο του σωτήρα και γλίτωσε τα χειρότερα για την ομάδα του, απέναντι στους «λύκους», εκεί όπου ο Κωσνταντίνος Κουλιεράκης δεν ξεκίνησε βασικός, με τον Έλληνα διεθνή να περνάει αλλαγή στο 83ο λεπτό.

Με την ισοπαλία αυτή οι «ταύροι» ανεβαίνουν στους 40 βαθμούς και μένει στο -2 από την 4η Στουτγκάρδη, ενώ η Βόλφσμπουργκ βρίσκεται στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη και την 16η Βέρντερ Βρέμης.

Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 52ο λεπτό με τον Αμούρα να κάνει το 1-0 για χάρη της Βόλφσμπουργκ, παγώνοντας την Red Bull Arena.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 70ο λεπτό, όταν και ο Ντιομάντε πήρε την μπάλα από τον Γκρούντα και ισοφάρισε σε 1-1.

Οι «λύκοι» όμως δεν το παράτησαν και έκαναν ξανά δικό τους το προβάδισμα στο 78’ με τον Σβάνμπεργκ σκοράρει με όμορφο τελείωμα το 2-1.

Όλα έμοιαζαν χαμένα, ωστόσο ο Γκρούντα εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και στο 89ο λεπτό πέτυχε το χρυσό γκολ που έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του.

