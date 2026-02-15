ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έσωσε τα χειρότερα η Λειψία, χάνει όμως έδαφος για την 4άδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έσωσε τα χειρότερα η Λειψία, χάνει όμως έδαφος για την 4άδα

Άλλο ένα τρελό ματς διεξήχθη στη Γερμανία, με τη Λειψία να σώζει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας στα χασομέρια της αναμέτρησης απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, για την 22η αγωνιστική της Bundesliga

Ο Μπράγιαν Γκρούντα στο 89ο λεπτό ανέλαβε τον ρόλο του σωτήρα και γλίτωσε τα χειρότερα για την ομάδα του, απέναντι στους «λύκους», εκεί όπου ο Κωσνταντίνος Κουλιεράκης δεν ξεκίνησε βασικός, με τον Έλληνα διεθνή να περνάει αλλαγή στο 83ο λεπτό.

Με την ισοπαλία αυτή οι «ταύροι» ανεβαίνουν στους 40 βαθμούς και μένει στο -2 από την 4η Στουτγκάρδη, ενώ η Βόλφσμπουργκ βρίσκεται στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη και την 16η Βέρντερ Βρέμης.

Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 52ο λεπτό με τον Αμούρα να κάνει το 1-0 για χάρη της Βόλφσμπουργκ, παγώνοντας την Red Bull Arena.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο 70ο λεπτό, όταν και ο Ντιομάντε πήρε την μπάλα από τον Γκρούντα και ισοφάρισε σε 1-1.

Οι «λύκοι» όμως δεν το παράτησαν και έκαναν ξανά δικό τους το προβάδισμα στο 78’ με τον Σβάνμπεργκ σκοράρει με όμορφο τελείωμα το 2-1.

Όλα έμοιαζαν χαμένα, ωστόσο ο Γκρούντα εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και στο 89ο λεπτό πέτυχε το χρυσό γκολ που έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας για την ομάδα του.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αυτός σίγουρα ξεχώρισε από το Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο παίκτης που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Μπρούνο της Πάφου ξεπέρασε αυτόν της Ομόνοιας και πάει για ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Νεοφύτου: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα για να βοηθήσω την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ράφα Μπενίτεθ: 25 ματς, 25 διαφορετικές ενδεκάδες, 5 συστήματα

Ελλάδα

|

Category image

Ψαγμένος οπαδός της Μπράιτον πήγε Άνφιλντ ντυμένος γλάρος!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διήμερο Σεμινάριο MATP της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δυναμικό φινάλε στο Σλάλομ για τον Κουγιουμτζιάν

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Από το μαράζι στην απέραντη χαρά!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργομετρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 800 εισιτήρια κάνουν φτερά για ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανόρθωση: Τώρα, αρχίζουν τα δύσκολα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: 19 λεπτά από την τριάρα στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έδεσε» τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι το 2029 η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη