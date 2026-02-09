Ασταμάτητος στη Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης: Χάρισε τη νίκη στην Αλ Ούλα με το 16ο φετινό του τέρμα!

Ασταμάτητος και στη Σαουδική Αραβία ο Ευθύμης Κουλούρης!

Μετά την ονειρική περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Πολωνίας με τη φανέλα της Πογκόν, ο 29χρονος διεθνής στράικερ συνεχίζει να... ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα και στη β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Ούλα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) ο έμπειρος φορ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του στο διπλό επί της Αλ Μπατίν, πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα του αγώνα με κοντινή προβολή στο 42ο λεπτό.

Με το γκολ αυτό, ο Κουλούρης έφτασε τα 16 τέρματα σε συνολικά 21 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Saudi First Division League, ενώ σε αυτό το διάστημα έχει μοιράσει και τρεις ασίστ, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του!

