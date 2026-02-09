ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ασταμάτητος στη Σαουδική Αραβία ο Κουλούρης: Χάρισε τη νίκη στην Αλ Ούλα με το 16ο φετινό του τέρμα!

Ο Ευθύμης Κουλούρης οδήγησε την Αλ Ούλα σε σημαντική εκτός έδρας νίκη, με τον Έλληνα επιθετικό να πετυχαίνει το 16ο φετινό του τέρμα στη Β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας!

Ασταμάτητος και στη Σαουδική Αραβία ο Ευθύμης Κουλούρης!

Μετά την ονειρική περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Πολωνίας με τη φανέλα της Πογκόν, ο 29χρονος διεθνής στράικερ συνεχίζει να... ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα και στη β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Ούλα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (09/02) ο έμπειρος φορ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του στο διπλό επί της Αλ Μπατίν, πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα του αγώνα με κοντινή προβολή στο 42ο λεπτό.

Με το γκολ αυτό, ο Κουλούρης έφτασε τα 16 τέρματα σε συνολικά 21 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Saudi First Division League, ενώ σε αυτό το διάστημα έχει μοιράσει και τρεις ασίστ, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του!

Πηγή: sport-fm.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη