Επίσημο του Χάμες

Ακόμη μία νέα ομάδα στο βιογραφικό του Χάμες Ροντρίγκες. Ο Κολομβιανός σταρ έχει εξελιχθεί σε έναν... γυρολόγο, καθώς πλέον βρίσκεται σε 7η νέα ομάδα τα τελευταία έξι χρόνια, με την Μινεσότα Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος μετά τη λαμπρή του πορεία σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου, πήρε μεταγραφή κατά σειρά σε Έβερτον, Αλ Ραγιάν, Ολυμπιακό, Σάο Πάουλο, Ράγιο Βαγιεκάνο και Κλαμπ Λεόν.

Το συμβόλαιό που υπέγραψε είναι μονοετούς διάρκειας και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ νωρίτερα είχε μείνει ελεύθερος από τη μεξικάνικη Λεόν.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

sdna.gr