Mπλεξίματα για Λέστερ λόγω οικονομικών παραβάσεων

Σοβαρότατα μπλεξίματα για τη Λέστερ. Η ομάδα που σόκαρε τους πάντες to 2016, όταν στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας κόντρα σε κάθε λογική, αυτή την στιγμή αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα.

Μάλιστα, οι «αλεπούδες» τιμωρήθηκαν με ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα της Championship, για παραβίαση των οικονομικών κανόνων.

Έτσι, η Λέστερ πλέον βρίσκεται στους 32 βαθμούς και έπεσε στην 20ή θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με Γουέστ Μπρομ και Μπλάκμπερν, με την πρώτη ναα βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Πηγή: sport-fm.gr