H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

Δεκαέξι καλαθοσφαιρίστριες περιλαμβάνονται στη νέα κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, ενόψει των αγώνων της Προκριματικής Φάσης του FIBA Women’s EuroBasket 2027, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 11, 14 και 17 Μαρτίου 2026.

Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Γυναικών θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, από τις 19:00 έως τις 21:00. Οι καλαθοσφαιρίστριες καλούνται να βρίσκονται στο γήπεδο 45 λεπτά πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Οι αγώνες της Εθνικής Κύπρου για τα προκριματικά του FIBA Women’s EuroBasket 2027 είναι οι ακόλουθοι:

11 Μαρτίου 2026 – Ρουμανία – Κύπρος (19:00)

14 Μαρτίου 2026 – Σλοβακία – Κύπρος (19:00)

17 Μαρτίου 2026 – Κύπρος – Πολωνία (19:00)

Στην κλήση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών συμμετέχουν οι εξής καλαθοσφαιρίστριες: