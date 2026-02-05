Σχόλιο για τη φάση στο Ομόνοια-ΑΕΛ: «Δεν είχε το θάρρος να πάρει τη σωστή απόφαση»

Τη δική του ανάλυση της διαιτησίας στον αγώνα της Ομόνοιας με την ΑΕΛ έκανε ο πρώην διεθνής διαιτητής και παρατηρητής της ΟΥΕΦΑ, Ανδρέας Γεωργίου, στο κανάλι των πρασίνων. Σαφώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψή του σχετικά με τη φάση με το ακυρωθέν γκολ της ομάδας της Λευκωσίας.

Πέραν τούτου, σχολιάζει και μία φάση που υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να δοθεί κόκκινη σε παίκτη της ΑΕΛ, ενώ αναφέρεται και στη φάση πριν από το γκολ της Ομόνοιας που υπάρχει η θέση από την ΑΕΛ ότι έπρεπε να δοθεί φάουλ.

Αναλυτικά πιο κάτω:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΛ

Διαιτητής: Δημήτρης Σολωμού

VAR: Μομσίλο Μάρκοβιτς

Στο 9’: Εδώ υπάρχει μια καθαρή κόκκινη για βίαιο χτύπημα. Ο παίκτης της ΑΕΛ χτυπά με τις τάπες τον Χατζηγιοβάννη. Είναι απευθείας κόκκινη κάρτα. Ούτε κίτρινη δεν έδωσε και ήταν μπροστά του. Έπρεπε να τον φωνάξει και το VAR αφού δεν την έδωσε. Δεν έκανε ούτε παρατήρηση στον παίκτη ο διαιτητής. Ξεκάθαρη φάση.

Στο 33’: Δείχνει κίτρινη στον Μάριτς εδώ. Παίζει επικίνδυνα και σωστά του έδειξε κάρτα. Είναι ανομοιομορφία όμως γιατί στο 9΄δεν έδωσε τίποτα.

Στο 35’: Ριψοκίνδυνο παίξιμο και παράνομη χρήση χεριού από τον Νταβόρ. Έχασε άλλη μία γεμάτη κίτρινη εδώ.

Στο 67’: Παρατεταμένο τράβηγμα. Κλασικό τακτικό φάουλ πάνω στον Μασούρα. Έπρεπε να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα.

Στο 88’: Ο Νατέλ τρέχει από μακριά με δύναμη και χτυπά τον Σεμέδο καθυστερημένα. Έδωσε απλά φάουλ. Ήταν και κίτρινη. Δεν είχε πρόθεση να παίξει μπάλα.

Στο 89’: Ο Κονσεϊσάο κρατά και ρίχνει κάτω τον Σεμέδο. Γεμάτη κίτρινη που ξανά δεν έδωσε.

Η φάση που προηγείται του γκολ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (1-1): Ίσως να υπήρχε μια μικρή επαφή που δεν το καθιστά όμως φάουλ. Κοντοστέκεται ο παίκτης της ΑΕΛ, σωστά δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής.

122’: Ο Κουλιμπαλί είναι οφσάιτ μέχρι εκείνη τη στιγμή που γίνεται η μπαλιά. Ο παίκτης της ΑΕΛ όμως πήδα και έχει πρόθεση, κάνει προσπάθεια, δεν εμποδίζεται από κανένα και βρίσκει τη μπάλα. Ρίσκαρε και έχασε. Ακολούθως η φάση δεν είναι οφσάιτ. Μεγάλο λάθος έκανε ο βαρίστας που κάλεσε τον διαιτητή. Είχε πρόθεση ο παίκτης, δεν είναι εξωστρακισμός. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος και το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Ο βαρίστας έπρεπε να του πει ότι είναι κανονικό το γκολ, αλλά έριξε τη «μπάλα» πάνω στο διαιτητή και αυτός με τη σειρά του φάνηκε αναποφάσιστος και πήρε εν τέλει τη λάθος απόφαση. Δεν είχε το θάρρος να πάρει τη σωστή απόφαση».