ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποια γενέθλια; Ο Κριστιάνο το πάει μέχρι τέλους και συνεχίζει το μποϊκοτάζ, πιέζοντας να φύγει από την Αλ Νασρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ποια γενέθλια; Ο Κριστιάνο το πάει μέχρι τέλους και συνεχίζει το μποϊκοτάζ, πιέζοντας να φύγει από την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ανένδοτος και συνεχίζει μποϊκοτάζ, επιθυμώντας την αποχώρησή του από την Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του (5/2), μια ηλικία που, στην περίπτωσή του, χρησιμεύει περισσότερο για να ενισχύσει την ιδιαιτερότητά του παρά για να υπογραμμίσει το πέρασμα του χρόνου.

Ο Πορτογάλος αστέρας συνεχίζει να βλέπει το όνομά του στα πρωτοσέλιδα. Οχι όμως για τα απίθανα ρεκόρ του, αλλά για το γεγονός ότι έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μετά την εντυπωσιακή ενίσχυση της Αλ Χιλάλ, η οποία προχώρησε μεταξύ άλλων και στη μεταγραφή-έκπληξη του Καρίμ Μπενζεμά. Η απουσία του από τον αγώνα της Αλ Νασρ συνδέεται με τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε σημαντικά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο 41χρονος, πλέον, επιθετικός μετά από αυτές τις εξελίξεις, πήρε θέση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας (2/2) εναντίον της Αλ Ριάντ ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Την Τετάρτη (4/2), ωστόσο, εθεάθη να προπονείται κανονικά με την ομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατάσταση μπορεί να έχει επιλυθεί. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Σύμφωνα με την ESPN, μακριά από τα σενάρια που θέλουν τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να πλησιάζει σε συμφωνία με τον σύλλογο, η πραγματικότητα είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θέλει να αποχωρήσει και πιέζει για την έξοδό του μέσω ενός… μποϊκοτάζ. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η τακτική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή (6/2) το απόγευμα, όταν η Αλ Νασρ αντιμετωπίσει την Αλ Ιτιχάντ.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο σίριαλ γύρω από την καριέρα του Ρονάλντο, του οποίου η συνέχεια παραμένει άγνωστη. Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας εντάχθηκε στην Αλ Νασρ τον Δεκέμβριο του 2022, έπειτα από την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για μια σεζόν και μισή. Μέχρι στιγμής, ο «CR7» δεν έχει κατακτήσει ακόμα κάποιο πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντίδραση Ομόνοιας για το ακυρωθέν γκολ -Ανάρτηση Δημητρίου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κωνσταντίνου: «Η διαιτησία έπαιξε έδρα, αν πάρουμε το κύπελλο ή μπούμε εξάδα ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο Μαρτίνς»

ΑΕΛ

|

Category image

ΓΚΟΛ κάθε 84,6 λεπτά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Παρτιζάν-ΠαναθηναΪκός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ταπέλο Μασέκο: Το ξόρκι της κατάρας

ΑΕΛ

|

Category image

Ποια γενέθλια; Ο Κριστιάνο το πάει μέχρι τέλους και συνεχίζει το μποϊκοτάζ, πιέζοντας να φύγει από την Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Γκουαρδιόλα αποθέωσε την Άρσεναλ: «Απόλαυση να παίζουμε κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωτάθλημα Futsal: Απευθείας από τη Cytavision το ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια (19:30)

Φούτσαλ

|

Category image

Πλήγμα με Εκπολό στην ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

«Είναι εξοστρακισμός, ξεκάθαρος ο κανονισμός - Πουλήσαμε τα δικαίωματά μας για να βλέπουν Οτσόα στο Μεξικό»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρελάθηκαν με Μασέκο, αποθέωση και για Μαρτίνς!

ΑΕΛ

|

Category image

«Έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Σεμέδο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Γλέντησαν» τον Κριστιάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Βελιγράδι για την τρίτη σερί νίκη

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρη, να η ευκαιρία σου!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη