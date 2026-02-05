Ποια γενέθλια; Ο Κριστιάνο το πάει μέχρι τέλους και συνεχίζει το μποϊκοτάζ, πιέζοντας να φύγει από την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γιορτάζει τα 41α γενέθλιά του (5/2), μια ηλικία που, στην περίπτωσή του, χρησιμεύει περισσότερο για να ενισχύσει την ιδιαιτερότητά του παρά για να υπογραμμίσει το πέρασμα του χρόνου.

Ο Πορτογάλος αστέρας συνεχίζει να βλέπει το όνομά του στα πρωτοσέλιδα. Οχι όμως για τα απίθανα ρεκόρ του, αλλά για το γεγονός ότι έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μετά την εντυπωσιακή ενίσχυση της Αλ Χιλάλ, η οποία προχώρησε μεταξύ άλλων και στη μεταγραφή-έκπληξη του Καρίμ Μπενζεμά. Η απουσία του από τον αγώνα της Αλ Νασρ συνδέεται με τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ομάδα δεν ενισχύθηκε σημαντικά στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο 41χρονος, πλέον, επιθετικός μετά από αυτές τις εξελίξεις, πήρε θέση και αποφάσισε να μην αγωνιστεί στον αγώνα της Δευτέρας (2/2) εναντίον της Αλ Ριάντ ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Την Τετάρτη (4/2), ωστόσο, εθεάθη να προπονείται κανονικά με την ομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κατάσταση μπορεί να έχει επιλυθεί. Αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Σύμφωνα με την ESPN, μακριά από τα σενάρια που θέλουν τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να πλησιάζει σε συμφωνία με τον σύλλογο, η πραγματικότητα είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θέλει να αποχωρήσει και πιέζει για την έξοδό του μέσω ενός… μποϊκοτάζ. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η τακτική αυτή αναμένεται να συνεχιστεί την Παρασκευή (6/2) το απόγευμα, όταν η Αλ Νασρ αντιμετωπίσει την Αλ Ιτιχάντ.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο σίριαλ γύρω από την καριέρα του Ρονάλντο, του οποίου η συνέχεια παραμένει άγνωστη. Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας εντάχθηκε στην Αλ Νασρ τον Δεκέμβριο του 2022, έπειτα από την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για μια σεζόν και μισή. Μέχρι στιγμής, ο «CR7» δεν έχει κατακτήσει ακόμα κάποιο πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.

Athletiko.gr