Ο Σλοτ άνοιξε την πόρτα της εξόδου στον Φαν Ντάικ: «Υπάρχει ζωή στη Λίβερπουλ και χωρίς αυτόν»

Ο Σλοτ άνοιξε την πόρτα της εξόδου στον Φαν Ντάικ: «Υπάρχει ζωή στη Λίβερπουλ και χωρίς αυτόν»

Ο Άρνε Σλοτ κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον του Βέρτζιλ Φαν Ντάικ στη Λίβερπουλ, μετά και την απόκτηση του Ζερεμί Ζακέ.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής (8/2, 18:30) για την Premier League, εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι στο Άνφιλντ. Μεταξύ άλλων, ο Ολλανδός τεχνικός αναφέρθηκε στη μεταγραφή του Ζερεμί Ζακέ, στην φυσική κατάσταση των Ζερεμί Φρίμπονγκ και Τζο Γκόμεζ, καθώς και στις ικανότητες των Πολιτών φέτος.

Όσον αφορά την υπογραφή του Ζερεμί Ζακέ από τη Ρεν, ο οποίος θα ενταχθεί στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι, ο Σλοτ υπερασπίστηκε την πολιτική του συλλόγου να υπογράφει «νέους και ταλαντούχους παίκτες».

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Δεν ήμασταν οι μόνοι που ενδιαφερθήκαμε γι' αυτόν, οπότε είναι ένα ακόμη μεγάλο κομπλιμέντο για όσους εργάζονται στις μεταγραφές. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του μοντέλου που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον σύλλογο: προσελκύουμε νέους και ταλαντούχους παίκτες που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους και μπορούν να βελτιωθούν και να μας βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα και, σίγουρα, μακροπρόθεσμα. Πρόσφατα, έχουμε υπογράψει αρκετούς παίκτες σαν κι αυτούς, οπότε το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον είναι πολύ ελπιδοφόρο», τόνισε αρχικά ο Σλοτ.

Με την άφιξη του Ζακέ, συζητήθηκε επίσης το μέλλον του αρχηγού Βίρτζιλ φαν Ντάικ στον σύλλογο, με το συμβόλαιο του 34χρονου να λήγει του χρόνου.

«Ό,τι γίνεται εδώ δεν είναι ποτέ πανικός, είναι πάντα μια μακροπρόθεσμη ιδέα ή κάτι που σκεφτόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Γνωρίζουμε ότι ο Βίρτζιλ δεν θα παίξει για αυτόν τον σύλλογο για άλλα 10 χρόνια, αλλά έχει ενάμιση χρόνο συμβόλαιό του, οπότε θα είναι μαζί μας για αυτό το διάστημα και ίσως ακόμη περισσότερο αν συνεχίσει να διατηρεί τη φόρμα που βρίσκεται τώρα. Περιμένουμε να το κάνει για αρκετά χρόνια, αλλά σε αυτόν τον σύλλογο δεν είμαστε ανόητοι και ξέρουμε ότι, κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει ζωή χωρίς τον Βίρτζιλ», επεσήμανε ο Σλοτ.Όσον αφορά τον αγώνα, ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός για τους «Reds» ώστε να συνεχίσουν να αγωνίζονται για μια θέση στο Champions League, ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε ότι η Σίτι «είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία νίκησε τη Newcastle ακόμη και χωρίς τους βασικούς της», κάτι που «δείχνει τη δύναμη που η City εξακολουθεί να είναι και θα είναι πάντα».

athletiko.gr 

 

 

