Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

Να εκμεταλλευτεί την όποια κούραση θα έχει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, από το χθεσινό εξ αναβολής ντέρμπι με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», θα προσπαθήσει η ΑΕΚ.

Οι κιτρινοπράσινοι θα πάνε σαφώς πιο ξεκούραστοι στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής και καλούνται να επωφεληθούν από το γεγονός αυτό. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ «κατασκόπευσε» τους γαλαζοκίτρινους στην ψεσινή αναμέτρηση και άρχισε να καταστρώνει τα πλάνα του, προκειμένου η ομάδα του να αποδράσει με το διπλό από το ΓΣΠ.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από τον θεσμό του κυπέλλου, το πρωτάθλημα αποτελεί τη μοναδική διέξοδο διάκρισης για την ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ από τον ερχόμενο μήνα θα επαναρχίσουν και οι υποχρεώσεις της στο Conference League. Η ομάδα της Λάρνακας θέλει πάση θυσία να διατηρηθεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας και ταυτόχρονα να αυξήσει, εάν είναι εφικτό, την ψαλίδα της διαφοράς από τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές ομάδες που την καταδιώκουν.

Αυτό θα γίνει κατορθωτό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εάν καταφέρει να κερδίσει τα δύο προσεχή καθοριστικά ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Και τούτο διότι μετέπειτα θα ακολουθήσουν τέσσερα παιχνίδια με σχετικά βατούς (θεωρητικά πάντοτε) αντιπάλους μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου, όχι πως δεν θα απαιτηθεί προσοχή και σε αυτούς τους αγώνες. Το πρώτιστο μέλημα, ωστόσο, για την ΑΕΚ είναι να καταφέρει να πάρει νικηφόρα αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι που έπονται και να αποκτήσει καλή ψυχολογία και δυναμική ενόψει της συνέχειας.