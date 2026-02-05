ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

Η στόχευση της ΑΕΚ για τον αγώνα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ

Να εκμεταλλευτεί την όποια κούραση θα έχει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, από το χθεσινό εξ αναβολής ντέρμπι με την Πάφος FC στο «Στέλιος Κυριακίδης», θα προσπαθήσει η ΑΕΚ.

Οι κιτρινοπράσινοι θα πάνε σαφώς πιο ξεκούραστοι στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής και καλούνται να επωφεληθούν από το γεγονός αυτό. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ «κατασκόπευσε» τους γαλαζοκίτρινους στην ψεσινή αναμέτρηση και άρχισε να καταστρώνει τα πλάνα του, προκειμένου η ομάδα του να αποδράσει με το διπλό από το ΓΣΠ.

Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από τον θεσμό του κυπέλλου, το πρωτάθλημα αποτελεί τη μοναδική διέξοδο διάκρισης για την ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ από τον ερχόμενο μήνα θα επαναρχίσουν και οι υποχρεώσεις της στο Conference League. Η ομάδα της Λάρνακας θέλει πάση θυσία να διατηρηθεί σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας και ταυτόχρονα να αυξήσει, εάν είναι εφικτό, την ψαλίδα της διαφοράς από τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές ομάδες που την καταδιώκουν.

Αυτό θα γίνει κατορθωτό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εάν καταφέρει να κερδίσει τα δύο προσεχή καθοριστικά ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα. Και τούτο διότι μετέπειτα θα ακολουθήσουν τέσσερα παιχνίδια με σχετικά βατούς (θεωρητικά πάντοτε) αντιπάλους μέχρι τη λήξη της κανονικής περιόδου, όχι πως δεν θα απαιτηθεί προσοχή και σε αυτούς τους αγώνες. Το πρώτιστο μέλημα, ωστόσο, για την ΑΕΚ είναι να καταφέρει να πάρει νικηφόρα αποτελέσματα στα δύο ντέρμπι που έπονται και να αποκτήσει καλή ψυχολογία και δυναμική ενόψει της συνέχειας.

 

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι Μπακς το αποφάσισαν, δεν ανταλλάζουν τον Γιάννη!

NBA

|

Category image

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΑΕΚ

|

Category image

H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η PSALTIS AUTO PARTS στηρίζει τις προσπάθειες του Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Σχόλιο για τη φάση στο Ομόνοια-ΑΕΛ: «Δεν είχε το θάρρος να πάρει τη σωστή απόφαση»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Επίσημη πρόταση του Άρη στη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ποδοσφαιρική Δράση Grassroots Mikel: Το πρόγραμμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Συμφώνησε με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι ο Ατρόμητος!

Ελλάδα

|

Category image

Αν μία ομάδα απαντά…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Επιβεβαιώνουν στην Ολλανδία τα περί επαφών Ολυμπιακού για Λουκασεν»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπάλκοβετς: «Μεγάλο κίνητρο για μένα να γίνω πρωταθλητής με την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Σλοτ άνοιξε την πόρτα της εξόδου στον Φαν Ντάικ: «Υπάρχει ζωή στη Λίβερπουλ και χωρίς αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη