Oι αναλυτές έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα είχε ο κόσμος;

Ποικίλουν οι αντιδράσεις όσον αφορά την επίμαχη φάση στον αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια και την ΑΕΛ και συγκεκριμένα το ακυρωθέν γκολ των πρασίνων στο φινάλε του παιχνιδιού. Όπου βρεθείς, όπου καθίσεις, το ερώτημα αιωρείται κατά πόσον ήταν ορθή η απόφαση από το VAR (Markovic Momcilo) να καλέσει τον Δημήτρη Σολωμού, ο οποίος εν τέλει ακύρωσε το τέρμα.

Έλα όμως που διαφωνούν μεταξύ τους, έχοντας διαφορετικές απόψεις και οι αναλυτές των επίμαχων φάσεων.

Ο Γιαννάκης Κυπριανίδης (Super Sport 104.0) που αναλύει τις φάσεις στο SuperSport FM είπε ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει, ενώ ο Ηρακλής Τσίκινης (kerkida.net) υποστήριξε ότι η διαιτητική ομάδα ορθά έπραξε στη φάση.

Γιαννάκης Κυπριανίδης: « Ο παίκτης της ΑΕΛ, πήδηξε μόνος του χωρίς να τον πιέζει κανένας. Υπάρχει πλάνο που δείχνει ξεκάθαρα οτι πηδάει μόνος του για να παίξει την μπάλα. Πιστεύω οτι είναι αυτό που λέει ο κανονισμός και δεν θεωρείται οτι λαμβάνει πλεονέκτημα ο Κουλιμπαλί. Το γκολ έπρεπε να μετρήσει. Ο VAR τον καλεί για να δεί την φάση και να κρίνει ο διαιτητής μόνος του»

Ηρακλής Τσίκινης: «Σωστά ακυρώθηκε το τέρμα και θα εξηγήσω ακριβώς τι έχει συμβεί. Τη στιγμή που ο επιθετικός δέχθηκε την πάσα από συμπαίκτη του, βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Ανεξάρτητα από την παρέμβαση του αμυντικού και την προσπάθειά του να αποκρούσει την μπάλα, η επαφή που πραγματοποιεί με αυτή θεωρείται εξοστρακισμός και όχι εσκεμμένο παίξιμο της μπάλας, ώστε να θεωρηθεί ότι η μπάλα προήλθε από αντίπαλο.

Δεν πρόκειται για εσκεμμένο παίξιμο, καθώς ο ποδοσφαιριστής εκτινάσσεται στον αέρα με υπερπροσπάθεια για να φτάσει την μπάλα, χωρίς έλεγχο του σώματός του, με αποτέλεσμα η μπάλα να εξοστρακιστεί στο κεφάλι του και να καταλήξει σε ποδοσφαιριστή που βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Σωστή η παρέμβαση του VAR και σωστά καλεί τον διαιτητή σε OFR, καθώς δεν πρόκειται για factual decision (αντικειμενική απόφαση) και απαιτείται επανεξέταση από τον διαιτητή ώστε να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για εξοστρακισμό και όχι για εσκεμμένο παίξιμο της μπάλας. Η κλήση σε OFR γίνεται επειδή η αρχική απόφαση στον αγωνιστικό χώρο ήταν η κατακύρωση τέρματος.

Σε περίπτωση που ο βοηθός διαιτητής είχε σηκώσει τη σημαία του, δεν θα υπήρχε λόγος παρέμβασης του VAR, καθώς η απόφαση θα ήταν εξ αρχής σωστή».

Διαβαστε ακομη