Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης για την Εθνική Ελλάδας!

Κέρδισε, κάνοντας επίδειξη δύναμης, με 15-8 την Ιταλία

Μία θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εξασφάλισε για τρίτη σερί διοργάνωση η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών της Ελλάδας. Στον "μικρό" τελικό του τουρνουά, στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας, το συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη επικράτησε εύκολα της Ιταλίας με 15-8 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, όπως και πριν δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν. 

Συνολικά, είναι το έκτο ελληνικό μετάλλιο στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα γυναικών (τέσσερα ασημένια, δύο χάλκινα), όπου παραμένει όμως ως... απωθημένο το χρυσό.

Το... σενάριο του αγώνα ήταν παρόμοιο με εκείνο της αναμέτρησης των δύο ομάδων το περασμένο Σάββατο (31/1), στη Β΄ φάση της διοργάνωσης. Ξεκινώντας από τα διαδοχικά μπλοκ στην άμυνα, η εθνική Ελλάδας βρήκε γρήγορα ρυθμό στην επίθεση και προηγήθηκε 5-1 στο τέλος της πρώτης περιόδου, παρότι στο διάστημα αυτό έχασε πέναλτι, με τη Βάσω Πλευρίτου να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Στη συνέχεια οι Ιταλίδες βρήκαν κάποιες λύσεις στην επίθεση με τις Μπιανκόνι και Μπετίνι, αλλά η "γαλανόλευκη" διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης και έκλεισε το ημίχρονο στο +6 (10-4). Στο διάστημα αυτό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε εννέα διαφορετικές σκόρερ, μεταξύ αυτών τη 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου, που είχε το... θράσος να σκοράρει με λόμπα στα ίσια. Το δεύτερο μισό του αγώνα εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, αφού η εθνική δεν επέτρεψε ποτέ στη "σετερόζα" να μειώσει, αντιθέτως αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά μέχρι τα εννέα γκολ (15-6) και μόνο στην τελευταία περίοδο χαλάρωσε, αφού τα πάντα είχαν κριθεί.

Το χάιλαϊτ της αναμέτρησης, πάντως, ήταν το τάιμ-άουτ που κάλεσε ο Χάρης Παυλίδης, περίπου 2,5 λεπτά πριν τη λήξη, στο οποίο απλά έδωσε συγχαρητήρια στις παίκτριές του και τους είπε χαρακτηριστικά ότι "όταν παίζουμε το παιχνίδι μας, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να μπορεί να μας αντιμετωπίσει".

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-3, 5-2, 0-2

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Τριχά (περιφέρεια), 2-0 Ελευθ. Πλευρίτου (φουνταριστός), 2-1 Μπιανκόνι (περιφέρεια), 3-1 Β. Πλευρίτου (π.π.), 4-1 Σιούτη (περιφέρεια), 5-1 Νίνου (κόντρα), 6-1 Πάτρα (πέναλτι), 6-2 Μπετίνι (π.π.), 7-2 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 8-2 Μπιτσάκου (περιφέρεια), 8-3 Μπιανκόνι (π.π.), 9-3 Β. Πλευρίτου (περιφέρεια), 9-4 Μπετίνι (περιφέρεια), 10-4 Ξενάκη (πέναλτι), 11-4 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 11-5 Κοκιέρε (φουνταριστός), 12-5 Ξενάκη (περιφέρεια), 13-5 Β. Πλευρίτου (π.π.), 14-5 Τριχά (πέναλτι), 14-6 Τσεργκόλ (π.π.), 15-6 Τριχά (κόντρα), 15-7 Μπετίνι (π.π.), 15-8 Μπετίνι (πέναλτι).

Η Ελλάδα είχε 2/4 με παίκτρια παραπάνω, 3/4 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 4/9 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Πάτρα (2΄46΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και η Τορνάρου (1΄48΄΄ πριν τη λήξη του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Καμπάνιας (Ισπανία), Γκερασίμοφ (Μ. Βρετανία) 

Οι συνθέσεις:ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 3, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα 1, Σιούτη 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Λεόνε, Γκαντ, Τσεργκόλ 1, Τζουστίνι, Μπιανκόνι 2, Μαρλέτα, Ρανάλι, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 4, Σανταπάολα, Πάπι, Μετζάτο

** Εκτός 14άδας της Ελλάδας έμεινε η Ελευθερία Φουντωτού.

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

