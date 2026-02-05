Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΑΕΛ και Απόλλωνας από το καλοκαίρι ξεκίνησαν με όνειρα για μία επιτυχημένη σεζόν. Στα αρχικά στάδια της σεζόν όμως έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Πλέον, αμφότερες δείχνουν να επανέρχονται δυναμικά, διεκδικώντας η καθεμιά τους δικούς τους στόχους.

Κοινός παρονομαστής στην αλλαγή προς το καλύτερο και για τις δυο ομάδες, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ερνάν Λοσάδα στον Απόλλωνα και Ούγκο Μάρτινς στην ΑΕΛ, έφεραν άλλο αέρα, έχοντας αμφότεροι κερδίσει για την ώρα το στοίχημα και το χειροκρότημα των οπαδών της ομάδας τους.