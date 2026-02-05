ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΑΕΛ και Απόλλωνας από το καλοκαίρι ξεκίνησαν με όνειρα για μία επιτυχημένη σεζόν. Στα αρχικά στάδια της σεζόν όμως έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Πλέον, αμφότερες δείχνουν να επανέρχονται δυναμικά, διεκδικώντας η καθεμιά τους δικούς τους στόχους.

Κοινός παρονομαστής στην αλλαγή προς το καλύτερο και για τις δυο ομάδες, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ερνάν Λοσάδα στον Απόλλωνα και Ούγκο Μάρτινς στην ΑΕΛ, έφεραν άλλο αέρα, έχοντας αμφότεροι κερδίσει για την ώρα το στοίχημα και το χειροκρότημα των οπαδών της ομάδας τους.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝΑΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι Μπακς το αποφάσισαν, δεν ανταλλάζουν τον Γιάννη!

NBA

|

Category image

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΑΕΚ

|

Category image

H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η PSALTIS AUTO PARTS στηρίζει τις προσπάθειες του Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Σχόλιο για τη φάση στο Ομόνοια-ΑΕΛ: «Δεν είχε το θάρρος να πάρει τη σωστή απόφαση»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Επίσημη πρόταση του Άρη στη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ»

Ελλάδα

|

Category image

Ποδοσφαιρική Δράση Grassroots Mikel: Το πρόγραμμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Συμφώνησε με ΠΑΟΚ για Γκουγκεσασβίλι ο Ατρόμητος!

Ελλάδα

|

Category image

Αν μία ομάδα απαντά…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Επιβεβαιώνουν στην Ολλανδία τα περί επαφών Ολυμπιακού για Λουκασεν»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μπάλκοβετς: «Μεγάλο κίνητρο για μένα να γίνω πρωταθλητής με την Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Σλοτ άνοιξε την πόρτα της εξόδου στον Φαν Ντάικ: «Υπάρχει ζωή στη Λίβερπουλ και χωρίς αυτόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη