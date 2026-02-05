Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

Ο Μάουρο Καμορανέζι έρχεται να αναλάβει την Ανόρθωση, γνωρίζοντας πως τα δεδομένα σε σχέση με την περσινή του έλευση, στα μέσα Νοεμβρίου, είναι διαφορετικά.

Ναι μεν η «Κυρία» τέθηκε και πέρσι νωρίς εκτός στόχων στο πρωτάθλημα, όμως δεν ήταν σε θέση να παλεύει για τον υποβιβασμό της. Τώρα, το έργο του είναι δύσκολο αφού η διοίκηση τον επέλεξε για να κοουτσάρει, με στόχο να τη βγάλει από την επικίνδυνη ζώνη που, μετά από 20 αγώνες, είναι στο 11ο σκαλοπάτι και μόλις στο +3 από τη 12η θέση. Είναι μία πρόκληση για τον ίδιο, που, αν τα καταφέρει, θα αποτελέσει μπόνους και για το δικό του βιογραφικό. Πέραν των αποτελεσμάτων, η βελτίωση στην εικόνα είναι επιτακτική ούτως ώστε να μπορέσει να αποκτήσει και αυτοπεποίθηση. Σίγουρα δεν διορθώνονται όλα μέσα σε λίγο διάστημα, όμως όσο πιο σύντομα γίνει αυτό τόσο πιο γρήγορα θα... ηρεμήσει η «Κυρία».

Σιγά σιγά λοιπόν η Ανόρθωση μπαίνει σε ρυθμούς Άρη και ο αγώνας της Δευτέρας μπορεί να είναι δύσκολος, δεν υπάρχει ωστόσο επιλογή για την «Κυρία». Θα πρέπει να κάνει την υπέρβασή της ώστε να «καλυφθεί», κατά κάποιον τρόπο, η αδυναμία να πάρει βαθμούς από τις ομάδες με τις οποίες δίνει τη μάχη. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για την τεχνική ηγεσία, με τους παίκτες ωστόσο να καλούνται να «απαντήσουν» ότι μπορούν για πολύ περισσότερα. Έχουν σοβαρές ευθύνες για το γεγονός ότι η Ανόρθωση βρίσκεται σε αυτή τη θέση με την αλλοπρόσαλλη παρουσία τους.