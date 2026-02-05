ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

Άλλη... αποστολή είχε πέρσι ο Καμορανέζι, άλλη αναλαμβάνει τώρα στην Ανόρθωση

Ο Μάουρο Καμορανέζι έρχεται να αναλάβει την Ανόρθωση, γνωρίζοντας πως τα δεδομένα σε σχέση με την περσινή του έλευση, στα μέσα Νοεμβρίου, είναι διαφορετικά.

Ναι μεν η «Κυρία» τέθηκε και πέρσι νωρίς εκτός στόχων στο πρωτάθλημα, όμως δεν ήταν σε θέση να παλεύει για τον υποβιβασμό της. Τώρα, το έργο του είναι δύσκολο αφού η διοίκηση τον επέλεξε για να κοουτσάρει, με στόχο να τη βγάλει από την επικίνδυνη ζώνη που, μετά από 20 αγώνες, είναι στο 11ο σκαλοπάτι και μόλις στο +3 από τη 12η θέση. Είναι μία πρόκληση για τον ίδιο, που, αν τα καταφέρει, θα αποτελέσει μπόνους και για το δικό του βιογραφικό. Πέραν των αποτελεσμάτων, η βελτίωση στην εικόνα είναι επιτακτική ούτως ώστε να μπορέσει να αποκτήσει και αυτοπεποίθηση. Σίγουρα δεν διορθώνονται όλα μέσα σε λίγο διάστημα, όμως όσο πιο σύντομα γίνει αυτό τόσο πιο γρήγορα θα... ηρεμήσει η «Κυρία». 

Σιγά σιγά λοιπόν η Ανόρθωση μπαίνει σε ρυθμούς Άρη και ο αγώνας της Δευτέρας μπορεί να είναι δύσκολος, δεν υπάρχει ωστόσο επιλογή για την «Κυρία». Θα πρέπει να κάνει την υπέρβασή της ώστε να «καλυφθεί», κατά κάποιον τρόπο, η αδυναμία να πάρει βαθμούς από τις ομάδες με τις οποίες δίνει τη μάχη. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για την τεχνική ηγεσία, με τους παίκτες ωστόσο να καλούνται να «απαντήσουν» ότι μπορούν για πολύ περισσότερα. Έχουν σοβαρές ευθύνες για το γεγονός ότι η Ανόρθωση βρίσκεται σε αυτή τη θέση με την αλλοπρόσαλλη παρουσία τους. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επίσημο του Σάντσες στον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ισοπαλία στο ντέρμπι των «αιωνίων», που έβγαλε κερδισμένη την ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Διαγραφές και προσθήκες από την ευρωπαϊκή λίστα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ολοκλήρωσε περήφανα και με ψηλά το κεφάλι η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είναι πρόκληση που δίνει «μπόνους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης για την Εθνική Ελλάδας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Oι αναλυτές έχουν διαφορετικές απόψεις, δεν θα είχε ο κόσμος;

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mπλεξίματα για Λέστερ λόγω οικονομικών παραβάσεων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς το αποφάσισαν, δεν ανταλλάζουν τον Γιάννη!

NBA

|

Category image

Με δύο στα δύο, το κέρδος θα είναι διπλό

ΑΕΚ

|

Category image

H κλήση της Εθνικής Γυναικών για τους αγώνες των προκριματικών του EuroBasket

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

MVP του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

EUROLEAGUE

|

Category image

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κοινή αλλαγή πορείας στους Λεμεσιανούς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η PSALTIS AUTO PARTS στηρίζει τις προσπάθειες του Τζιωρτζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη