«Επίσημη πρόταση του Άρη στη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ»

Την έκπληξη προσπαθεί να κάνει ο Άρης.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, οι κίτρινοι έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στη Φιορεντίνα για την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ.

Μάλιστα όπως συμπληρώνει ο Ιταλός δημοσιογράφος, αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη επαφές μεταξύ των δύο ομάδων για τη μεταγραφή.

Ο Κουαμέ είναι 28 ετών και μπορεί να αγωνίζεται τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα δύο άκρα. Στο transfermarkt ενδεικτικά αναφέρει ότι η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

