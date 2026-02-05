ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιθανή επιστροφή του Τότι στην αγαπημένη του Ρόμα!

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι, που εκτελεί καθήκοντα συμβούλου στο κλαμπ, αφήνοντας τη θέση στην άκρη του πάγκου στον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι από το περασμένο καλοκαίρι, μετέφερε την είδηση που έκανε ευτυχισμένο τον κόσμο των «τζαλορόσι».

«Συζητούν και ψάχνουν τον τρόπο και τον ρόλο για να συνεργαστούν. Μακάρι να μπορέσει να φανεί χρήσιμος» ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξή του ο Ρανιέρι, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο άνθρωπος χάρη στον οποίο είναι πιθανή η επιστροφή του «Αυτοκράτορα» στον σύλλογο της Αιώνιας πόλης.

Ο Φραντσέσκο Τότι είχε αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2019 έπειτα από μια 30ετία στη Ρόμα, την οποία υπηρέτησε τόσο ως ποδοσφαιριστής, όσο και από θέση που κατέλαβε μόλις αποσύρθηκε.

Εφτά χρόνια αργότερα και με την οικογένεια Friedkin στην ιδιοκτησία, φαίνεται πως είναι αρκετά πιθανό το μεγάλο come-back.

 

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη