Ο Γκουαρδιόλα αποθέωσε την Άρσεναλ: «Απόλαυση να παίζουμε κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης»

Λίγες ημέρες μετά το οδυνηρό 2-2 απέναντι στην Τότεναμ στο Λονδίνο, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στο -6 από την κορυφή της Premier League παρά το προβάδισμα δύο τερμάτων στο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε άμεση αντίδραση.

Το βράδυ της Τετάρτης, σε μία αναμέτρηση όπου οι «πολίτες» εμφανίστηκαν αποφασισμένοι και κυριαρχικοί απέναντι στη Νιούκαστλ, επικρατώντας με 3-1στο «έτιχαντ» και σφραγίζοντας με συνολικό σκορ τις δύο νίκες τους στα ημιτελικά του League Cup. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο «Γουέμπλεϊ», εκεί που θα έρθουν αντιμέτωποι με την Άρσεναλ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Σίτιζενς, Πεπ Γκουαρδιόλα, αποθέωσε την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως οι «gunners» «είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Είναι απόλαυση να παίζουμε απέναντι στην Άρσεναλ, την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, για πολλά πράγματα. Για τα στατιστικά, τη σταθερότητα, τις πολλές λεπτομέρειες που ελέγχουν σε ένα ματς.

Για όσο καιρό παίζουμε απέναντί τους, θα γινόμαστε και εμείς καλύτερη ομάδα. Απλά προσεύχομαι να έχουμε όλους τους παίκτες μου υγιείς για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα στην Άρσεναλ

Εμείς βέβαια θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στο Λονδίνο για τον τελικό ενώ η Άρσεναλ θα μας περιμένει εκεί. Όλη την ώρα είμαστε υποχρεωμένοι να ταξιδεύουμε. Αντίθετα, ποτέ οι αντίπαλοί μας δεν έχουν ταξιδέψει στην βόρεια Αγγλία για έναν τελικό».

Athletiko.gr