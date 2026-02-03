Γιαμάλ: «Ελπίζω να μείνω για πάντα στην Μπαρτσελόνα»

Την επιθυμία να περάσει όλη του την καριέρα στην Μπαρτσελόνα εξέφρασε ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο 18χρονος ακραίος επιθετικός έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση της El Mundo Deportivo για τα 120 χρόνια της εφημερίδας και ορκίστηκε... αιώνια πίστη στους «μπλαουγκράνα».

«Ελπίζω να μείνω εδώ όλη μου την ζωή, στον καλύτερο σύλλογο στον κόσμο. Ζω κάθε στιγμή στο έπακρο εδώ. Αυτό είναι το σπίτι μου, η πόλη μου και ο σύλλογός μου. Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι εδώ, να βοηθώ την Μπάρτσα να κερδίζει τίτλους και να δείχνω τί μπορώ να προσφέρω στον σύλλογο και στους οπαδούς», τόνισε ο Ισπανός διεθνής.

Ο Γιαμάλ μετρά φέτος ήδη 13 γκολ και 13 ασίστ σε 28 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα της Βαρκελώνης.

