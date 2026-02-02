Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Μπέλιγχαμ

Χωρίς τον Τζουντ Μπέλιγχαμ θα αγωνιστεί αναγκαστικά η Ρεάλ Μαδρίτης τον επόμενο μήνα, καθώς ο Αγγλος διεθνής μέσος τραυματίστηκε στο χθεσινό ματς στο «Μπερναμπέου» κόντρα στη Βαγιεκάνο. Η ομάδα της πρωτεύσας νίκησε στις καθυστερήσεις με 2-1, αλλά η χαρά σκιάστηκε από τον τραυματισμό του «εγκεφάλου» της στη μεσαία γραμμή.

Ο 22χρονος άσος τραυματίστηκε (θλάση στο δεξί οπίσθιο μηριαίο) και αποχώρησε στο Α' μέρος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων από τα γήπεδα.

Ετσι η «βασίλισσα» θα στερηθεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σε μια κρίσιμη καμπή της φετινής σεζόν, καθώς θα χάσει σίγουρα τα ματς με Βαλένθια (εκτός), Ρεάλ Σοσιεδάδ (εντός) και Οσασούνα (εκτός), καθώς και τις δύο αναμετρήσεις για τα playoffs του Champions League απέναντι στην Μπενφίκα.

Ο Μπέλιγχαμ φέτος έχει σε 28 συμμετοχές, έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

