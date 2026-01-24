Επέστρεψε εύκολα στις νίκες η Μάντσεστερ Σίτι

Με το «τρίποντο» αυτό πλησίασε -έστω και προσωρινά- στο -4 την Άρσεναλ, αυξάνοντας την πίεση για νίκη στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Οι «πολίτες» είχαν συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων τους στο πρωτάθλημα (0-3-1), ενώ μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ (3-1) για τη league phase του Champions League. Τα γκολ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα σημείωσαν οι Μαρμούς (8') και Σεμένιο (45'+).

Στο μεταξύ, η Τότεναμ δεν μπόρεσε να νικήσει και μάλιστα γλύτωσε στις καθυστερήσεις την ήττα στην έδρα της Μπέρνλι (2-2) και δεν αποκλείεται αυτό να ήταν το τελευταίο ματς του Τόμας Φρανκ στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου, ενώ η Φούλαμ πήρε σπουδαία νίκη στις καθυστερήσεις επί της Μπράιτον με 2-1, με τον Μπάμπη Κωστούλα ν' αντικαθιστά τον Ντάνι Γουέλμπεκ στο 88ο λεπτό.

Νωρίτερα, μεγάλη νίκη και βαθμολογική ανάσα για τη Γουέστ Χαμ, αποτέλεσε η επικράτηση στο Λονδίνο επί της Σάντερλαντ με 3-1. Με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο ξανά στο κέντρο της άμυνας τους τα «σφυριά» πραγματοποίησαν την καλύτερη φετινή εμφάνιση τους και «καθάρισαν» το ματς από το Α' μέρος, όταν και προηγήθηκαν 3-0 με τα γκολ των Σάμερβιλ (14'), Μπόουεν (28' πεν.) και Φερνάντες (43').

Το μόνο που κατάφερε η Σάντερλαντ ήταν να μειώσει με το γκολ του Μπρόμπεϊ στο 82ο λεπτό. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς, εκτός από το γεγονός ότι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εδραιώνει πλέον τη θέση του στον πάγκο, η ομάδα του Λονδίνου συνεχίζει την προσπάθεια της για να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής, οι σκόρερ στην Premier League και η βαθμολογία:

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1 (14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ) Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2 (45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο) Φούλαμ-Μπράιτον 2-1 (72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι) Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0 (8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο) Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 24/1 Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 25/1 Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 25/1 Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 25/1 Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 25/1 Έβερτον-Λιντς 26/1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες) Άρσεναλ 50 Μάντσεστερ Σίτι 46 -23αγ. Άστον Βίλα 43 Λίβερπουλ 36 Μάντσεστερ Γ. 35 Τσέλσι 34 Φούλαμ 34 -23αγ. Μπρέντφορντ 33 Νιούκαστλ 33 Σάντερλαντ 33 -23αγ. Έβερτον 32 Μπράιτον 30-23αγ. Κρίσταλ Πάλας 28 Τότεναμ 28 -23αγ. Μπόρνμουθ 27 Λιντς 25 Νότιγχαμ Φόρεστ 22 Γουέστ Χαμ 20 -23αγ. Μπέρνλι 15 -23αγ. Γουλβς 8 -23αγ.