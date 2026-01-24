ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε εύκολα στις νίκες η Μάντσεστερ Σίτι

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς νίκησε με 2-0 την ουραγό Γουλβς.

Με το «τρίποντο» αυτό πλησίασε -έστω και προσωρινά- στο -4 την Άρσεναλ, αυξάνοντας την πίεση για νίκη στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Οι «πολίτες» είχαν συγκεντρώσει τρεις βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων τους στο πρωτάθλημα (0-3-1), ενώ μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ (3-1) για τη league phase του Champions League. Τα γκολ για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα σημείωσαν οι Μαρμούς (8') και Σεμένιο (45'+). 

Στο μεταξύ, η Τότεναμ δεν μπόρεσε να νικήσει και μάλιστα γλύτωσε στις καθυστερήσεις την ήττα στην έδρα της Μπέρνλι (2-2) και δεν αποκλείεται αυτό να ήταν το τελευταίο ματς του Τόμας Φρανκ στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου, ενώ η Φούλαμ πήρε σπουδαία νίκη στις καθυστερήσεις επί της Μπράιτον με 2-1, με τον Μπάμπη Κωστούλα ν' αντικαθιστά τον Ντάνι Γουέλμπεκ στο 88ο λεπτό.

Νωρίτερα, μεγάλη νίκη και βαθμολογική ανάσα για τη Γουέστ Χαμ, αποτέλεσε η επικράτηση στο Λονδίνο επί της Σάντερλαντ με 3-1. Με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο ξανά στο κέντρο της άμυνας τους τα «σφυριά» πραγματοποίησαν την καλύτερη φετινή εμφάνιση τους και «καθάρισαν» το ματς από το Α' μέρος, όταν και προηγήθηκαν 3-0 με τα γκολ των Σάμερβιλ (14'), Μπόουεν (28' πεν.) και Φερνάντες (43').     

Το μόνο που κατάφερε η Σάντερλαντ ήταν να μειώσει με το γκολ του Μπρόμπεϊ στο 82ο λεπτό. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς, εκτός από το γεγονός ότι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο εδραιώνει πλέον τη θέση του στον πάγκο, η ομάδα του Λονδίνου συνεχίζει την προσπάθεια της για να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. 

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής, οι σκόρερ στην Premier League και η βαθμολογία:

 

 


Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ          3-1
(14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ)
Μπέρνλι-Τότεναμ                2-2
(45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο)
Φούλαμ-Μπράιτον                2-1
(72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι)
Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς         2-0
(8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο)
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ           24/1
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ   25/1
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι          25/1
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα          25/1
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ.         25/1
Έβερτον-Λιντς                 26/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Άρσεναλ           50
Μάντσεστερ Σίτι   46 -23αγ. 
Άστον Βίλα        43
Λίβερπουλ         36
Μάντσεστερ Γ.     35
Τσέλσι            34
Φούλαμ            34 -23αγ.
Μπρέντφορντ       33
Νιούκαστλ         33
Σάντερλαντ        33 -23αγ.
Έβερτον           32
Μπράιτον          30-23αγ.
Κρίσταλ Πάλας     28
Τότεναμ           28 -23αγ.
Μπόρνμουθ         27
Λιντς             25
Νότιγχαμ Φόρεστ   22
Γουέστ Χαμ        20 -23αγ.
Μπέρνλι           15 -23αγ.
Γουλβς             8 -23αγ.

ΔΙΕΘΝΗ

