Δημοσιευτηκε:

Ο Τζάκα καυγάδισε με οπαδούς της Γουέστ Χαμ!

Την εκτός έδρας ήττα με σκορ 3-1 από τη Γουέστ Χαμ γνώρισε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/01) η Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, «άναψαν τα αίματα» στον πάγκο των φιλοξενούμενων, όταν ο Γκρανίτ Τζάκα άνοιξε έντονο διάλογο με οπαδούς των γηπεδούχων, που βρισκόντουσαν πάνω από το σημείο.

Αμέσως, συμπαίκτες του Ελβετού έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, με αρκετούς οπαδούς των «σφυριών» να μπαίνουν και εκείνοι στο κόλπο του τσαμπουκά!

Μάλιστα, χρειάστηκε η παρέμβαση των ανθρώπων ασφαλείας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ, η ένταση συνεχίστηκε και μετά το φινάλε του αγώνα.

 

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

