Έτοιμος να πει το «ναι» στην Γιουβέντους είναι ο Εν-Νεσίρι

Ο Εν-Νεσιρί, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γιουβέντους, με τους Ιταλούς να ετοιμάζονται να αποσπάσουν το πολυπόθητο «ναι».

Η Γιουβέντους και η Φενερμπαχτσέ φέρονται να έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, με την τελική απόφαση πλέον να ανήκει στον ίδιο τον παίκτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του του Τούρκου δημοσιογράφου, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, που επιβεβαιώνονται και από την Ιταλία, οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο ενός δανεισμού που θα φέρει τον Mαροκινό στην «μεγάλη κυρία» για το υπόλοιπο της σεζόν.

Το προτεινόμενο πακέτο περιλαμβάνει 5 εκατ. ευρώ ως κόστος δανεισμού, ρήτρα αγοράς στα 19 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπλέον 3 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Η συμφωνία έχει επιτευχθεί σε επίπεδο συλλόγων με την δευτεραθλήτρια της γειτονικής χώρας, ωστόσο η Γιουβέντους περιμένει ακόμη την έγκριση του επιθετικού πριν προχωρήσει.

Ο 28χρονος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πρόταση και ζυγίζει τις επιλογές του, με τις αγωνιστικές εγγυήσεις να αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του. Η Γιουβέντους αναζητά ενίσχυση στην επίθεση και βλέπει στον Εν-Νεσίρι ένα προφίλ παίκτη ικανό να προσθέσει δύναμη, παρουσία στο κουτί και βάθος στο ρόστερ της.

Προς το παρόν, η δομή της συμφωνίας έχει διαμορφωθεί. Το αν θα ολοκληρωθεί, θα εξαρτηθεί από την απάντηση του Εν-Νεσίρι τις επόμενες ημέρες, καθώς η Γιουβέντους επιδιώκει να οριστικοποιήσει τα πλάνα της πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο.

Aξίζει να αναφέρουμε πως και η Έβερτον βρίσκεται στο κόλπο για την απόκτησή του, με τα «ζαχαρωτά» να είναι διατεθειμένα να παραχωρήσουν στην Φενέρμπαχτσε τον Μπέτο ως έμψυχο αντάλλαγμα, όπως αναφέρει ο ίδιος δημοσιογράφος, με το τοπίο να αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

