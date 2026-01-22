Βινίσιους: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ αποθεώθηκε στο στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» από τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την εμφατική νίκη με 6-1 επί της Μονακό, για το Champions League, λίγες μέρες αφότου αποδοκιμάστηκε στο ίδιο γήπεδο. Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ, και θέλει πλέον ν' αφήσει πίσω του τις αποδοκιμασίες, αλλά και τα όσα συνέβησαν όσο ήταν ο Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο των «μερένχες».

Μάλιστα η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με την πρόσληψη του Αλβαρο Αρμπελόα, αλλάζει και τα δεδομένα στο θέμα του συμβολαίου του 25χρονου σούπερ σταρ, ο οποίος φέρεται να έχει αναθεωρήσει τη στάση του και να είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή στη διετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Αρχικά ο «Βίνι» εμφανιζόταν αμετακίνητος και ζητούσε τις καλύτερες αποδοχές στην ομάδα (πάνω και από τα 17 εκατ. ευρώ που λαμβάνει το χρόνο ο Κιλιάν Μπαπέ) για να βάλει την υπογραφή του, αλλά πλέον έχει «μαλακώσει» και με την παρέμβαση του προέδρου της ομάδας της Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, είναι έτοιμος να συζητήσει και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο.

Ο Βινίσιους παρουσιάζεται τώρα πιο διαλλακτικός, μειώνοντας τις οικονομικές απαιτήσεις του για να επέλθει συμφωνία με τη διοίκηση. Στόχος της Ρεάλ είναι να κλείσει η συμφωνία μέσα στις επόμενες εβδομάδες, διαφορετικά από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο διάσημος άσος θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο.

«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται. Θέλω να μείνω στην ομάδα για πολλά ακόμη χρόνια. Εχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τον κ. Πέρεθ και πιστεύω πως τελικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην υπογραφή των νέων συμβολαίων. Δεν βιάζομαι. Προέχει η ομάδα να μείνει στο σωστό δρόμο και έχουμε καιρό για να το συζητήσουμε», τόνισε σχετικά ο «Βίνι», δείχνοντας την αλλαγή των δεδομένων στην ομάδα της Μαδρίτης.