Ολονύχτια επεισόδια στο Παρίσι, μετά τη λήξη του αγώνα Σενεγάλη – Μαρόκο

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν χθες τη νύχτα οι δρόμοι του Παρισιού μετά την λήξη του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, με θριαμβεύτρια την πρώτη, 1-0 στην παράταση.

Μετά τη νίκη της Σενεγάλης, οι οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και σύντομα οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε ανθρωποκυνηγητό και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσάς.