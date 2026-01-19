Ολονύχτια επεισόδια στο Παρίσι, μετά τη λήξη του αγώνα Σενεγάλη – Μαρόκο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η αστυνομία και οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συγκρούονταν βίαια με τους οπαδούς της Σενεγάλης, που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν χθες τη νύχτα οι δρόμοι του Παρισιού μετά την λήξη του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, με θριαμβεύτρια την πρώτη, 1-0 στην παράταση.
Μετά τη νίκη της Σενεγάλης, οι οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και σύντομα οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε ανθρωποκυνηγητό και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσάς.