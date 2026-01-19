ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξαλλοι με τον διαιτητή στην Μπαρτσελόνα: «Τα ίδια έκανε και πέρσι»

Έξαλλοι με τον διαιτητή στην Μπαρτσελόνα: «Τα ίδια έκανε και πέρσι»

Φλικ και Ντε Γιονγκ εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Χιλ Μανθάνο μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Ρεάλ Σοσιεδάδ (2-1).

Η Μπαρτσελόνα έχασε με 2-1 από την Ρεάλ Σοσιεδάδ στο «Ανοέτα» έχοντας πέντε δοκάρια, τρία ακυρωθέντα γκολ και ένα πέναλτι που αναιρέθηκε μέσω VAR. Οι «μπλαουγκράνα» είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εκφράστηκαν τόσο από τον αρχηγό τους, Φρένκι Ντε Γιονγκ, όσο και από τον προπονητή τους, Χάνσι Φλικ.

«Μου είπαν ότι δεν υπήρχε οφσάιντ. Το ανέφερα στον τέταρτο διαιτητή. Τα ίδια έγιναν και πέρσι σε αυτό το γήπεδο. Δεν μπορείς καν να μιλήσεις στον διαιτητή. Είμαι αρχηγός και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να του μιλήσω. Μου απαντούσε με ένα ύφος ‘είμαι ανώτερος από σένα’. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι. Στις καθυστερήσεις τού είπα πως έκαναν ένα λεπτό για να εκτελέσουν ένα ελεύθερο και πρέπει να κρατήσει έξτρα χρόνο. Κι αυτός δεν κράτησε ούτε δέκα δευτερόλεπτα. Είναι τρελό! Του το είπα και μου έδειξε κίτρινη κάρτα», τόνισε ο Ολλανδός μέσος.

Ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου κλήθηκε να σχολιάσει όσα είπε ο αρχηγός του. «Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Είναι ο αρχηγός, θέλει να μιλήσει στον διαιτητή και δεν μπορεί. Αυτός δεν είναι ο ίδιος διαιτητής που πέρσι ακύρωσε το γκολ του Λεβαντόφσκι; Δεν θα σπαταλήσω πάντως ενέργεια σε αυτό. Όλοι είδαν τι έγινε. Εγώ εστιάζω σε μας. Το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Ήταν το πιο άτυχο παιχνίδι της καριέρας μου. Έπρεπε να βάλουμε περισσότερα γκολ. Είχαμε πολλές ευκαιρίες αλλά φεύγουμε με άδεια χέρια. Μου άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, αλλά κάναμε λάθη στην άμυνα. Είχαμε και ατυχία. Πρέπει να το αποδεχτούμε και να κοιτάξουμε το επόμενο ματς», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός.

