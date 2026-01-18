ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Λισάντρο… προκαλεί τον Σκόουλς: «Αν θέλει ας έρθει σπίτι να μου το πει»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Λισάντρο… προκαλεί τον Σκόουλς: «Αν θέλει ας έρθει σπίτι να μου το πει»!

Ο Λισάντρο «butcher» Μαρτίνες απάντησε με ένταση στα σχόλια του Σκόουλς για τη μονομαχία του με τον Χάαλαντ, καλώντας τον να του τα πει «πρόσωπο με πρόσωπο» και όχι μόνο μπροστά στις κάμερες.

Ο «butcher», όπως είναι το παρατσούκλι του Λισάντρο, ενημερώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο ο Σκόουλς θέλησε να σχολιάσει την κόντρα του με τον Χάαλαντ στο Σαββατιάτικο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

«Θα τον έχει απέναντί του σαν… μικρό παιδάκι» ήταν η αναφορά του άλλοτε χαφ των «κόκκινων διαβόλων», με τον Αργεντινό να απαντά:

«Του το έχω ξαναπεί, ας έρθει να μου το πει face-to-face, ας έρθει στο σπίτι μου, όπου θέλει. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν και μιλούν όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, αλλά όταν μας βλέπουν από κοντά κανείς δεν λέει τίποτα»!

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφηνιασμένος Γιόβιτς, αγριεμένη ΑΕΚ και τεσσάρα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρήση Αίαντα και συλλήψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ έξω από το «Alphamega»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ασταμάτητη Ομόνοια, το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η επιστροφή της ΑΕΚ ο… χαμός στο δεύτερο σκαλοπάτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεθυστικός για ένα ημίχρονο με τρομερό Χατσίδη ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε - Το έχεις πει τέλεια...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το 5/5 του Λοσάδα προσπέρασε τον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Έβερτον υπέταξε την Άστον Βίλα που ξέμεινε στο -7 από την κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα οπαδών του Άρη κατά της ομάδας και του Καρυπίδη

Ελλάδα

|

Category image

Μαζική αποχώρηση ταλέντων στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με δέκα και ο Απόλλωνας, αποβλήθηκε ο Μπράουν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ναυάγιο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με δύο πέναλτι και μια αποβολή σε ένα ημίχρονο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη