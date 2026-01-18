Ο Λισάντρο… προκαλεί τον Σκόουλς: «Αν θέλει ας έρθει σπίτι να μου το πει»!
Ο Λισάντρο «butcher» Μαρτίνες απάντησε με ένταση στα σχόλια του Σκόουλς για τη μονομαχία του με τον Χάαλαντ, καλώντας τον να του τα πει «πρόσωπο με πρόσωπο» και όχι μόνο μπροστά στις κάμερες.
Ο «butcher», όπως είναι το παρατσούκλι του Λισάντρο, ενημερώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο ο Σκόουλς θέλησε να σχολιάσει την κόντρα του με τον Χάαλαντ στο Σαββατιάτικο ντέρμπι του Μάντσεστερ.
«Θα τον έχει απέναντί του σαν… μικρό παιδάκι» ήταν η αναφορά του άλλοτε χαφ των «κόκκινων διαβόλων», με τον Αργεντινό να απαντά:
«Του το έχω ξαναπεί, ας έρθει να μου το πει face-to-face, ας έρθει στο σπίτι μου, όπου θέλει. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν και μιλούν όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, αλλά όταν μας βλέπουν από κοντά κανείς δεν λέει τίποτα»!
