Ο Λισάντρο… προκαλεί τον Σκόουλς: «Αν θέλει ας έρθει σπίτι να μου το πει»!

Ο «butcher», όπως είναι το παρατσούκλι του Λισάντρο, ενημερώθηκε για τον τρόπο με τον οποίο ο Σκόουλς θέλησε να σχολιάσει την κόντρα του με τον Χάαλαντ στο Σαββατιάτικο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

«Θα τον έχει απέναντί του σαν… μικρό παιδάκι» ήταν η αναφορά του άλλοτε χαφ των «κόκκινων διαβόλων», με τον Αργεντινό να απαντά:

«Του το έχω ξαναπεί, ας έρθει να μου το πει face-to-face, ας έρθει στο σπίτι μου, όπου θέλει. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν και μιλούν όταν βγαίνουν στην τηλεόραση, αλλά όταν μας βλέπουν από κοντά κανείς δεν λέει τίποτα»!

sport-fm.gr