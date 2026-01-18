ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρυσό διπλό η Βαλένθια και βαθιά βαθμολογική ανάσα

Ανάσα στο μακροβούτι πήρε η Βαλένθια επικρατώντας 1-0 της Χετάφε, με τις «νυχτερίδες» να πανηγυρίζουν τρεις άκρως σημαντικούς βαθμούς για την οικονομία του πρωταθλήματος και τον αγώνα που δίνουν για την επιβίωση τους, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της La Liga.

Ήρωας της Βαλένθια ήταν ο αρχηγός της Χοσέ Γκαγιά, με τον 30χρονο μπακ να βρίσκεται στο σωστό σημείο της σωστή στιγμή για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδας. Πλέον οι «νυχτερίδες» βγήκαν από την επικίνδυνη ζώνη, φτάνοντας τους 20 βαθμούς, έχοντας όμως παιχνίδι παραπάνω από την Αλαβές, την οποία και προσπέρασε.

Η Χετάφε νιώθει την καυτή ανάσα της Βαλένθια να πλησιάζει, καθώς έμεινε στους 21 βαθμούς και βρίσκεται μόλις στο +1 από την ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 84ο λεπτό με τον Ούγκρινιτς να βγάζει μία εξαιρετική μπαλιά προς το μέρος του Γκαγιά, με τον «κάπτεν» της Βαλένθια να εκτελεί ιδανικά από ευνοϊκή θέση για να γράψει το τελικό 1-0.

sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη