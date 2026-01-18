LIVE: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ 2-1

Σημαντικό ντέρμπι μεταξύ ομάδων με παρόμοιους στόχους διεξάγεται στο «Alphamega Stadium» όπου ο Απόλλωνας φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Κυανόλευκοι (30β.) και γαλαζοκίτρινοι (32.β) κατέχουν την έκτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα τρίποντα ώστε να εδραιωθούν στην εξάδα και να πλησιάσουν παράλληλα τις θέσεις που προσφέρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η εξέλιξη του αγώνα

50' ΓΚΟΛ, 2-1 μειώνει ο ΑΠΟΕΛ με τον Λαΐφη! Με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

46΄ Κούτσακος στη θέση του Μαρκίνιος.

Δεύτερο ημίχρονο

45+6' Αποβάλλεται ο Μπράουν με δεύτερη κίτρινη κάρτα!

45+3' Κίτρινη στον Μαρκίνιος.

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

45' ΓΚΟΛ, 2-0 ο Απόλλωνας με εκτέλεση πέναλτι του Ροντρίγκες!

44' Πέναλτι για τον Απόλλωνα! Για ανατροπή του Ροντρίγκες από τον Σταφυλίδη.

33' Μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή του Απόλλωνα ο Ντράζιτς, βρέθηκε στο έδαφος, ζητάνε πέναλτι οι του ΑΠΟΕΛ για ανατροπή από τον Κβίντα, τίποτα λέει ο ρεφ, συμφωνεί ο VAR.

23' Κίτρινη κάρτα στον Λιούμπιτς.

19' Εκτέλεση φάουλ του Βάισμπεκ, πάνω από τα δοκάρια.

18' Μέσα ο Περέιρα, στη θέση του Αντωνίου που την «πληρώνει».

17' Αποβάλλεται ο Μπέλετς μετά τον έλεγχο της φάσης, με τον ρεφ να αλλάζει την απόφασή του.

16' Κλήθηκε στο on-field review ο Αντωνίου από τον VAR.

15' Kίτρινη στον Μάρκες, για διαμαρτυρίες.

-Έντονες διαμαρτυρίες από τον Απόλλωνα για κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Του έκλεψε την μπάλα ο Ροντρίγκες και τον ανέτρεψε έξω από την περιοχή ως τελευταίος παίκτης.

15' Κίτρινη κάρτα στον Μπέλετς.

10' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με εκτέλεση πέναλτι του Τόμας!

8' Πέναλτι για τον Απόλλωνα. Για ανατροπή του Τόμας από τον Νάνου.

4' Πρώτη καλή φάση στον αγώνα με δυνατή εκτέλεση φάουλ του Τόμας, απέκρουσε σε κόρνερ ο Κουν.

3' Κίτρινη κάρτα στον Μπράουν.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Βούρος, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Αντωνίου (18΄ Περέιρα), Λαΐφης, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Νάνου, Τομάς, Αμπάγκνα, Μαρκίνιος (46΄ Κούτσακος), Κόρμπου, Ντράζιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: 10΄ πεν. Τόμας, 45΄ πεν. Ροντρίγκες / 50΄ Λαΐφης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 3΄ Μπράουν, 15΄ Μάρκες, 23΄ Λιούμπιτς / 45+3΄ Μαρκίνιος

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 45+6΄ Μπράουν (2η κίτρινη) / 17΄ Μπέλετς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Novak Simovic

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης