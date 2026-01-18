Τιμούρ: «Ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλο το διάστημα - Δεν χαιρόμαστε επειδή ήμασταν καλοί»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 2-0 από την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για τη νίκη της. Σήμερα παίξαμε πιστεύω απέναντι στην καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Δυστυχώς χάσαμε το παιχνίδι, που πιστεύω ότι το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά. Ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλο το διάστημα. Βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα δεν είμαστε μία ομάδα που πρέπει να χαιρόμαστε ότι κάναμε μια καλή εμφάνιση. Είμαστε μεγάλη ομάδα και για εμάς αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί. Δυστυχώς φεύγουμε από τη Λευκωσία χωρίς κανένα βαθμό. Δυστυχώς στο τέλος είχαμε και τον τραυματισμό του Κίκο, φαίνεται ότι είναι σοβαρό, αλλά ελπίζω να μην είναι. Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και στήριξε την ομάδα, βλέπουμε μπροστά».

Για το τι έλειψε και δεν ήταν η Ανόρθωση πιο διεκδικητική: «Διεκδικούσαμε τα πρωταθλήματα και ερχόμασταν εδώ και δεν κάναμε τέτοια εμφάνιση όπως σήμερα. Αυτό που έλειψε ήταν να βάλουμε το γκολ. Στα τελευταία τετράγωνα να είμαστε πιο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερη επιλογή, καλύτερο σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε καλό σουτ ο Αμποαγκί αλλά έπιασε το άπιαστο ο Φαμπιάνο. Δεν είναι ότι χαιρόμαστε επειδή ήμασταν καλοί. Όταν παίζεις καλά πρέπει να παίρνεις τους βαθμούς».