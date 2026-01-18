Ανησυχεί για Κίκο ο Κετσπάγια

Φαίνεται να μην είναι θετικές οι ενδείξεις στην Ανόρθωση αναφορικά με το μέγεθος του τραυματισμού που αποκόμισε ο Κίκο λίγο πριν από τη λήξη του ντέρμπι με την Ομόνοια.

Μιλώντας για τον Πορτογάλο άσο, που αντικαταστάθηκε στο 84΄, ο προπονητής της «Κυρίας» Τιμούρ Κετσπάγια ανέφερε ότι ο τραυματισμός του «φαίνεται να είναι σοβαρός» εκφράζοντας την ελπίδα να μην είναι.

Πλέον στην Ανόρθωση θα αναμένουν τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.