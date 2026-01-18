Άντεξε στην πίεση της Νιούκαστλ και πήρε βαθμό η Γουλβς

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Γουλβς με τη Νιούκαστλ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 0-0 για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Έτσι, οι γηπεδούχοι έδωσαν συνέχεια στο αήττητο σερί των τεσσάρων αγώνων που τρέχουν στο πρωτάθλημα, όμως, παραμένουν αρκετά μακριά ώστε να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού: κι αυτό διότι βρίσκονται στους μόλις οκτώ βαθμούς και η 17η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στους 22 βαθμούς. Από την άλλη, οι «καρακάξες» έχασαν την ευκαιρία να κάνουν το βήμα για την πρώτη πεντάδα, μένοντας στην 8η θέση με 33 βαθμούς.

Ανώτερη η Νιούκαστλ στο παιχνίδι, που μάλιστα πίεσε στο τέλος προκειμένου να βρει το γκολ που θα της έδινε τη νίκη. Ωστόσο, αυτό δεν ήρθε ποτέ και έτσι το 0-0 παρέμεινε έως το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

