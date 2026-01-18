ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λύγισε την Αλαβές και έπιασε τη Βιγαρεάλ στην τρίτη θέση η Ατλέτικο Μαδρίτης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λύγισε την Αλαβές και έπιασε τη Βιγαρεάλ στην τρίτη θέση η Ατλέτικο Μαδρίτης

Ένα γκολ του Αλεξάντερ Σέρλοθ ήταν αρκετό για την Ατλέτικο Μαδρίτης ώστε να νικήσει 1-0 την Αλαβές και να πιάσει τη Βιγιαρεάλ στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Επιστροφή στις νίκες στη LaLiga για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε νίκησε 1-0 την Αλαβές στο «Μετροπολιτάνο» για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος, με το τελικό σκορ να την... αδικεί βάσει απόδοσης.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «ροχιμπλάνκος» ανέβηκαν στους 41 βαθμούς και έπιασαν τη Βιγιαρεάλ στην τρίτη θέση, μετά τη χθεσινή (17/01) ήττα της από τη Ρεάλ Μπέτις, αν και παραμένουν στο -8 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα με ματς παραπάνω. Η Αλαβές έμεινε στους 19 βαθμούς και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Από την αρχή του αγώνα, η Ατλέτικο είχε τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς να απειληθεί καθόλου από τους φιλοξενούμενους. Αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο Αλεξάντερ Σέρλοθ, με μία εντυπωσιακή κεφαλιά στο 48' μετά από σέντρα του Πάμπλο Μπάριος.

Από εκεί και πέρα, οι «ροχιμπλάνκος» κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να ελέγξουν το παιχνίδι και προστάτευσαν το υπέρ τους προβάδισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ολοκλήρωσαν το ματς με 1.63 xGoals, αριθμός που αναδεικνύει ότι ενδεχομένως να άξιζαν ένα ακόμη τέρμα.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:

Παρασκευή (16/01)

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2

(45'+3' πεν, 90'+3' πεν. Βανάτ)

Σάββατο (17/01)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0

(58' Εμπαπέ, 65' Ασένθιο)

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2

(5', 42', 69' πέν. Μουρίκι - 8' Γκόμες, 45' Νίκο Γουίλιαμς)

Οσασούνα-Οβιέδο 3-2

(45', 75' Μπούντιμιρ, 90'+3 Μουνιόθ - 40' Βίνας, 68' Ρέινα)

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0

(57' Ρουίμπαλ, 83' Φορνάλς)

Κυριακή (18/01)

Χετάφε-Βαλένθια 0-1

(84' Γκαγιά)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 1-0

(48' Σέρλοθ)

(19:30) Θέλτα-Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα

Δευτέρα (19/01)

(22:00) Έλτσε-Σεβίλλη

Το πρόγραμμα της επόμενης (21ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (23/01)

(22:00) Λεβάντε-Έλτσε

Σάββατο (24/01)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα

(17:15) Βαλένθια-Εσπανιόλ

(19:30) Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(22:00) Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή (25/01)

(15:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα

(17:15) Μπαρτσελόνα-Οβιέδο

(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα

(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)

(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρήση Αίαντα και συλλήψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ έξω από το «Alphamega»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ασταμάτητη Ομόνοια, το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η επιστροφή της ΑΕΚ ο… χαμός στο δεύτερο σκαλοπάτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεθυστικός για ένα ημίχρονο με τρομερό Χατσίδη ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε - Το έχεις πει τέλεια...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το 5/5 του Λοσάδα προσπέρασε τον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Έβερτον υπέταξε την Άστον Βίλα που ξέμεινε στο -7 από την κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα οπαδών του Άρη κατά της ομάδας και του Καρυπίδη

Ελλάδα

|

Category image

Μαζική αποχώρηση ταλέντων στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με δέκα και ο Απόλλωνας, αποβλήθηκε ο Μπράουν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ναυάγιο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με δύο πέναλτι και μια αποβολή σε ένα ημίχρονο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Διπλό» ψυχής για τη Φιορεντίνα στη μνήμη του Ρόκο Κομίσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη