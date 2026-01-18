Λύγισε την Αλαβές και έπιασε τη Βιγαρεάλ στην τρίτη θέση η Ατλέτικο Μαδρίτης

Επιστροφή στις νίκες στη LaLiga για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε νίκησε 1-0 την Αλαβές στο «Μετροπολιτάνο» για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος, με το τελικό σκορ να την... αδικεί βάσει απόδοσης.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «ροχιμπλάνκος» ανέβηκαν στους 41 βαθμούς και έπιασαν τη Βιγιαρεάλ στην τρίτη θέση, μετά τη χθεσινή (17/01) ήττα της από τη Ρεάλ Μπέτις, αν και παραμένουν στο -8 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα με ματς παραπάνω. Η Αλαβές έμεινε στους 19 βαθμούς και παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού.

Από την αρχή του αγώνα, η Ατλέτικο είχε τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς να απειληθεί καθόλου από τους φιλοξενούμενους. Αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο Αλεξάντερ Σέρλοθ, με μία εντυπωσιακή κεφαλιά στο 48' μετά από σέντρα του Πάμπλο Μπάριος.

Από εκεί και πέρα, οι «ροχιμπλάνκος» κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό να ελέγξουν το παιχνίδι και προστάτευσαν το υπέρ τους προβάδισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ολοκλήρωσαν το ματς με 1.63 xGoals, αριθμός που αναδεικνύει ότι ενδεχομένως να άξιζαν ένα ακόμη τέρμα.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:

Παρασκευή (16/01)

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2

(45'+3' πεν, 90'+3' πεν. Βανάτ)

Σάββατο (17/01)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0

(58' Εμπαπέ, 65' Ασένθιο)

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2

(5', 42', 69' πέν. Μουρίκι - 8' Γκόμες, 45' Νίκο Γουίλιαμς)

Οσασούνα-Οβιέδο 3-2

(45', 75' Μπούντιμιρ, 90'+3 Μουνιόθ - 40' Βίνας, 68' Ρέινα)

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0

(57' Ρουίμπαλ, 83' Φορνάλς)

Κυριακή (18/01)

Χετάφε-Βαλένθια 0-1

(84' Γκαγιά)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 1-0

(48' Σέρλοθ)

(19:30) Θέλτα-Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα

Δευτέρα (19/01)

(22:00) Έλτσε-Σεβίλλη

Το πρόγραμμα της επόμενης (21ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (23/01)

(22:00) Λεβάντε-Έλτσε

Σάββατο (24/01)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα

(17:15) Βαλένθια-Εσπανιόλ

(19:30) Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(22:00) Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή (25/01)

(15:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα

(17:15) Μπαρτσελόνα-Οβιέδο

(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα

(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)

(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε