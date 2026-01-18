Και προβάδισμα ο Απόλλωνας και αποβολή (μέσω VAR) ο Μπέλετς!

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας, «εφιάλτης» για τους γαλαζοκίτρινους!

Η ομάδα της Λεμεσού άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Τόμας έπειτα από ανατροπή του ίδιου από τον Νάνου, ενώ στο 17ο λεπτό αποκόμισε και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Μετά από ανατροπή του Ροντρίγκες από τον Μπέλετς λίγο έξω από την περιοχή, ο ρεφ Αντωνίου έδειξε κίτρινη κάρτα στον πορτιέρο του ΑΠΟΕΛ, εν μέσω έντονων διαμαρτυριών των γηπεδούχων οι οποίοι ζητούσαν αποβολή του Σλοβένου.

Ο Σέρβος VAR κατά την εξέταση της φάσης διαφώνησε με την απόφαση του διαιτητή και τον κάλεσε στο on-field review, με τον Αντωνίου να αλλάζει την απόφασή του και να δείχνει εντέλει την κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ.

Τον Μπέλετς αντικατέστησε κάτω από τα δοκάρια ο Περέιρα, με τον Αντωνίου να «θυσιάζεται» και να βγαίνει εκτός.