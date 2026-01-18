Με δέκα και ο Απόλλωνας, αποβλήθηκε ο Μπράουν

Μετά τον ΑΠΟΕΛ (αποβολή Μπέλετς 17΄) με δέκα ποδοσφαιριστές έμεινε και ο Απόλλωνας στο ντέρμπι στη Λεμεσό.

Ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα που πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια ήταν ο Μπράουν ο οποίος αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον ρεφ Αντωνίου, για φάουλ στον Νάνου.

Ως εκ τούτου, η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε, με τους γαλάζιους πάντως να έχουν κάνει τη... μισή δουλειά δεδομένου του προβαδίσματος δύο τερμάτων που πήραν (2-0).