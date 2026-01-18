Ναυάγιο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με δύο πέναλτι και μια αποβολή σε ένα ημίχρονο

Πελαγοδρομούσε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο στάδιο «Alphamega», το οποίο έληξε με τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ στο 2-0.

Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο γκολ των γαλάζιων επιτεύχθηκαν μετά από πέναλτι στα οποία υπέπεσαν οι αμυντικοί των γαλαζοκιτρίνων, με τον Νάνου να ανατρέπει τον Τομάς (10΄) και τον Σταφυλίδη τον Ροντρίγκες (44΄).

Οι δύο ποδοσφαιριστές που ανατράπηκαν ήταν και οι εκτελεστές των πέναλτι, οι οποίοι νίκησαν... διαφορετικό τερματοφύλακα.

Λόγος, η αποβολή του Μπέλετς στο 17ο λεπτό, μετά από ανατροπή του Ροντρίγκες λίγο έξω από την περιοχή, ως τελευταίος αμυνόμενος. Σημειώνεται ότι ο Σλοβένος αρχικά δέχθηκε κίτρινη κάρτα, με τον ρεφ να αλλάζει την απόφασή του μετά από έλεγχο της φάσης στο on-field review.

Τον Σλοβένο αντικατέστησε ο Περέιρα, ο οποίος νικήθηκε κι αυτός από την άσπρη βούλα από τον Ροντρίγκες.