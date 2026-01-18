ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κεραυνοί Άταμαν: «Κάποιοι παίκτες έκαναν ζημιά στο σύστημά μας και δεν αξίζουν να είναι στην ομάδα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κεραυνοί Άταμαν: «Κάποιοι παίκτες έκαναν ζημιά στο σύστημά μας και δεν αξίζουν να είναι στην ομάδα»

Μύδρους εξαπέλυσε ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην PAOK Sports Arena και τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ποιος είδε τον Άταμαν και... δεν τον φοβήθηκε στη συνέντευξη Τύπου καθώς δεν σταμάτησε μόνο στα όσα είπε στην flash interview του κρατικού καναλιού.

«Κάποιοι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν ζημιά σε όλο μας το σύστημα. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που έλειψαν, αλλά κάποιοι όταν παίζουν έτσι, δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου και στο σύστημα μου, σε μια μεγάλη ομάδα» ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή ο οποίος απάντησε και σε ερώτηση για το αν θα γίνει κάποια αλλαγή στο ρόστερ.

«Όχι είναι πολύ αργά. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες, είναι τρεις σημαντικοί παίκτες. Και αυτοί που δεν θα ακολουθούν το σύστημα, δεν θα παίζουν. Κανένα πρόβλημα». Ενώ έκανε ειδική αναφορά υπέρ του Κώστα Σλούκα: «Ο Σλούκας, στα 36 του, δείχνει ότι είναι πάντα ηγέτης, ένας υπέροχος χαρακτήρας. Ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Το να είσαι καλός παίκτης, είναι διαφορετικό από το να είσαι μεγάλος μεγάλος παίκτης. Και ο Κώστας είναι μεγάλος παίκτης».

Στην αρχική του τοποθέτηση είχε πει: «Πιστεύω ότι παίξαμε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο , όταν είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ των Χολμς και Όσμαν, Γκραντ, είχαμε πρόβλημα. Γιατί είχαμε μηδενική συνεισφορά από κάποιους παίκτες οι οποίοι έκαναν ζημιά στο σύστημα μας ακόμα μία φορά. Έπειτα ρισκάραμε να χάσουμε το παιχνίδι ξανά, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι μετά το Μόναχο. Χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες του rotation, τους Ναν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, είχαμε πρόβλημα με τους άλλους παίκτες οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο. Ο Σλούκας έβγαλε χαρακτήρα και κερδίσαμε το ματς».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφηνιασμένος Γιόβιτς, αγριεμένη ΑΕΚ και τεσσάρα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρήση Αίαντα και συλλήψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ έξω από το «Alphamega»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ασταμάτητη Ομόνοια, το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η επιστροφή της ΑΕΚ ο… χαμός στο δεύτερο σκαλοπάτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεθυστικός για ένα ημίχρονο με τρομερό Χατσίδη ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε - Το έχεις πει τέλεια...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το 5/5 του Λοσάδα προσπέρασε τον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Έβερτον υπέταξε την Άστον Βίλα που ξέμεινε στο -7 από την κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα οπαδών του Άρη κατά της ομάδας και του Καρυπίδη

Ελλάδα

|

Category image

Μαζική αποχώρηση ταλέντων στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με δέκα και ο Απόλλωνας, αποβλήθηκε ο Μπράουν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ναυάγιο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με δύο πέναλτι και μια αποβολή σε ένα ημίχρονο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη