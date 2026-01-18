Κεραυνοί Άταμαν: «Κάποιοι παίκτες έκαναν ζημιά στο σύστημά μας και δεν αξίζουν να είναι στην ομάδα»

Ποιος είδε τον Άταμαν και... δεν τον φοβήθηκε στη συνέντευξη Τύπου καθώς δεν σταμάτησε μόνο στα όσα είπε στην flash interview του κρατικού καναλιού.

«Κάποιοι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, έκαναν ζημιά σε όλο μας το σύστημα. Χρειαζόμαστε τους παίκτες που έλειψαν, αλλά κάποιοι όταν παίζουν έτσι, δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου και στο σύστημα μου, σε μια μεγάλη ομάδα» ήταν τα λόγια του Τούρκου προπονητή ο οποίος απάντησε και σε ερώτηση για το αν θα γίνει κάποια αλλαγή στο ρόστερ.

«Όχι είναι πολύ αργά. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες, είναι τρεις σημαντικοί παίκτες. Και αυτοί που δεν θα ακολουθούν το σύστημα, δεν θα παίζουν. Κανένα πρόβλημα». Ενώ έκανε ειδική αναφορά υπέρ του Κώστα Σλούκα: «Ο Σλούκας, στα 36 του, δείχνει ότι είναι πάντα ηγέτης, ένας υπέροχος χαρακτήρας. Ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Το να είσαι καλός παίκτης, είναι διαφορετικό από το να είσαι μεγάλος μεγάλος παίκτης. Και ο Κώστας είναι μεγάλος παίκτης».

Στην αρχική του τοποθέτηση είχε πει: «Πιστεύω ότι παίξαμε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο. Όμως στο δεύτερο , όταν είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ των Χολμς και Όσμαν, Γκραντ, είχαμε πρόβλημα. Γιατί είχαμε μηδενική συνεισφορά από κάποιους παίκτες οι οποίοι έκαναν ζημιά στο σύστημα μας ακόμα μία φορά. Έπειτα ρισκάραμε να χάσουμε το παιχνίδι ξανά, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι μετά το Μόναχο. Χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες του rotation, τους Ναν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, είχαμε πρόβλημα με τους άλλους παίκτες οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο. Ο Σλούκας έβγαλε χαρακτήρα και κερδίσαμε το ματς».

