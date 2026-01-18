ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόντε για Αμορίμ: «Κάποιοι νεαροί προπονητές είναι αλλαζόνες, αρνούνται να προσαρμοστούν»

Δημοσιευτηκε:

Ο Αντόνιο Κόντε χαρακτήρισε τον Ρούμπεν Αμορίμ «αλλαζόνα», σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε ο Πορτογάλος τον Ράσμους Χόιλουντ.

Η Νάπολι επικράτησε χθες (17/01) της Σασουόλο με 1-0 χάρη στο γκολ του Λομπότκα στο 7ο λεπτό και μπήκε ξανά σε τροχιά τίτλου μειώνοντας την διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στους τρεις βαθμούς.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο προπονητής των «Παρτενοπέι», Αντόνιο Κόντε άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που χειρίστηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ τον Ράσμους Χόιλουντ, αποδίδοντας στο προπονητικό επιτελείο της Νάπολι την ταχεία ανάκαμψη του Δανού επιθετικού μετά τη μεταγραφή του ως δανεικό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 22χρονος επιθετικός έχει ακμάσει στη Serie A, καταγράφοντας εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της καθοριστικής συμβολής του στην κατάκτηση του Ιταλικού Σούπερ Καπ.

Ο Κόντε τόνισε τη σημασία της σωστής καθοδήγησης σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Ο Ράσμους είναι ένας παίκτης που έχει βελτιωθεί τόσο πολύ από τότε που ήρθε εδώ. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται να τους προπονούν άνθρωποι που μπορούν να τους βελτιώσουν, να τους διδάξουν πώς να δουλεύουν για την ομάδα, τη θέση, πότε να πηγαίνουν προς την μπάλα και πότε να επιτίθενται στον χώρο».

«Μερικοί νεαροί προπονητές στις μέρες μας είναι αλαζόνες και δεν θέλουν να προσαρμοστούν. Βλέπουν έναν νεαρό επιθετικό (τον Χόιλουντ) να δυσκολεύεται και αντί να τον βοηθήσουν να εξελιχθεί και να τον προπονήσουν, τον κατηγορούν».

«Πάντα παραπονιούνται και κατηγορούν τους πάντες εκτός από τους ίδιους τους τους εαυτούς, επειδή όλα τους δίνονται σε ασημένιο πιάτο», πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός.

Ο νεαρός επιθετικός εντάχθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφότου ο Πορτογάλος πρώην προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων» τον χαρακτήρισε περιττό. Ήταν πολύ χαρούμενος για αυτήν του την επιλογή, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική απόφαση» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας μάλιστα ότι: «Όταν ένας προπονητής σαν αυτόν (τον Κόντε) σε καλεί, απλά πρέπει να πεις ναι».

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Διαβαστε ακομη