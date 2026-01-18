Αρτέτα: «Ήταν ξεκάθαρο πέναλτι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το έδωσαν»

Η Άρσεναλ ταξίδεψε χθες στο Νότιγχαμ στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Premier League για να αντιμετωπίσει την Φόρεστ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 0-0, σε έναν αγώνα που γρήγορα θα ξεχαστεί.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο προπονητής των «κανονιέρηδων» Μικέλ Αρτέτα, εξέφρασε τα παράπονα του από την διαιτησία, τονίζοντας πως του στέρησαν ένα καθαρό πέναλτι στην φάση όπου η μπάλα βρήκε τον ώμο του Νιγηριανού μπακ της Φόρεστ, Όλα Άινα.

«Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε το παιχνίδι και δεν τα καταφέραμε για διάφορους λόγους. Είναι τιμή για εκείνους, επειδή είναι πολύ καλά οργανωμένοι και είναι πολύ καλοί στο να σπάνε την ορμή όταν έχεις την κυριαρχία στο παιχνίδι. Η πραγματικότητα είναι ότι δημιουργήσαμε τέσσερις τεράστιες ευκαιρίες με τον Μαρτινέλι σε ανοιχτό γκολ, τον Ντέκλαν Ράις σε μια μπαλιά, τον Μίκελ (Μερίνο), την κεφαλιά του Σακα και προφανώς το πολύ καθαρό πέναλτι μέσα στην περιοχή που δεν δόθηκε».

«Έτσι, το γεγονός ότι δεν έχουμε κερδίσει το παιχνίδι, χωρίς να δεχθούμε ούτε ένα σουτ στην εστία, είναι απογοητευτικό και επιπλέον νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα, ειδικά σε συγκεκριμένους τομείς στην επίθεση».

Το Match Centre της Premier League υπέδειξε ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα τον ώμο του Άινα και στη συνέχεια το χέρι του βρισκόταν σε φυσική θέση κατά την επαφή, οπότε δεν υπήρξε καμία παράβαση.

«Έχουν δίκιο», απάντησε ο Αρτέτα. «Χτυπάει τον ώμο και μετά παίρνει την μπάλα με το χέρι. Άρα, η εξήγηση δεν είναι σωστή, αλλά τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Η σειρά είναι εντάξει, αλλά ο χρόνος και η πρόθεση της φάσης είναι πολύ ξεκάθαρες. Αν όχι, δεν θα καθόμουν εδώ, και κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ ξεκάθαρο πέναλτι και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας το έδωσαν», προσθεσε ο Ισπανός τεχνικός.

Σχετικά την αποτυχία της Άρσεναλ να επεκτείνει το προβάδισμα της από τους συνδιεκδικητές της ο 43χρόνος προπονητής σημείωσε πως: «Κάθε εβδομάδα είναι προφανώς μια ευκαιρία. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και αν το είχαμε κάνει αυτό, θα ήμασταν σε διαφορετική θέση. Κάναμε ένα βήμα, μικρότερο από αυτό που θα θέλαμε, αλλά είναι ένα βήμα».

Μετά το χθεσινό τους στραβοπάτημα στο «Σίτι Γκράουντ», οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος έχασαν την ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή της Premier League με εννέα βαθμούς διαφορά, μετά και την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Αντ' αυτού, τελειώνουν την αγωνιστική εφτά βαθμούς μπροστά από την Σίτι, που ισοβαθμεί στην δεύτερη θέση με την Άστον Βίλα, η οποία με την σειρά της θα αγωνιστεί σήμερα στην έδρα της απέναντι στην Έβερτον και μία ενδεχόμενη νίκη θα την έφερνε μόλις στο -4 από τους «κανονιέρηδες».

