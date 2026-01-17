«Ο Ντιατά της Μονακό έχει προταθεί σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ»

Ένα νέο όνομα ποδοσφαιριστή έρχεται να τοποθετηθεί στο τραπέζι των μεταγραφών που απασχολεί ελληνικές ομάδες και δη τρεις από τους κορυφαίους συλλόγους της Stoiximan Super League!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, τόσο στον Παναθηναϊκό, όσο και στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ φέρεται να έχει προταθεί ο Κρέπιν Ντιατά της Μονακό, ο οποίος και αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο του Πριγκιπάτου.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος δεξιός φουλ-μπακ, που τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης και αύριο (18/01) θα διεκδικήσει κόντρα στο Μαρόκο τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, δεσμεύεται με τη Μονακό με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Τη φετινή σεζόν μετρά 12 συμμετοχές και δύο ασίστ σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωστόσο, δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητής της Μονακό ενόψει συνέχειας.

Πέραν των τριών ελληνικών ομάδων, ο Ντιατά βρίσκεται στα ραντάρ των Φενέρ, Γαλατά, Τράμπζονσπορ, αλλά και της Λανς, με την χρηματιστηριακή του αξία στο «Transfermarkt» να φτάνει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά πάντως τον Παναθηναϊκό, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, παρ' ότι έχει προταθεί ο ποδοσφαιριστής.

