Οι πρώτες δηλώσεις του Αρμπελόα ως προπονητής της Ρεάλ: «Αν ήθελα να είμαι ο Μουρίνιο, θα αποτύγχανα παταγωδώς»

Ο Άλβαρο Αρμπελόα παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού διηύθυνε την πρώτη του προπόνηση, αντικαθιστώντας τον Τσάμπι Αλόνσο. «Είναι μια ξεχωριστή μέρα», είπε στον νέο του ρόλο, «όπως όλοι όσοι ήταν ποτέ μέρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Σήμερα, φυσικά, είναι μια ξεχωριστή μέρα. Έχω επίγνωση της ευθύνης και του έργου που έχω μπροστά μου, το οποίο ξεκινάω με μεγάλο ενθουσιασμό».

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για τον διορισμό του, είπε: «Χθες το απόγευμα με ενημέρωσαν ότι ο Τσάμπι και ο σύλλογος χώρισαν τους δρόμους τους και ότι ανέλαβα την ευθύνη για την πρώτη ομάδα. Έχω μιλήσει με τον Τσάμπι; Ναι, φυσικά. Χθες μίλησα με τον Τσάμπι. Όλοι γνωρίζετε τη φιλία που με ενώνει μαζί του και πόσο τον εκτιμώ και τον αγαπώ, και είναι αμοιβαίο και θα συνεχίσει να είναι». Στη συνέχεια, απάντησε: «Έχω μιλήσει με τον Τσάμπι για τα προβλήματα της ομάδας; Αυτό που συζητάω με τον Τσάμπι παραμένει μεταξύ μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω με τον πρώτο μου αγώνα. Παίζουμε στο Κύπελλο. Έχω μια εξαιρετική ομάδα στα χέρια μου. Ανυπομονώ για τον αγώνα».

Ο Αρμπελόα διαβεβαίωσε ότι δεν ανησυχεί που θα είναι υπηρεσιακός προπονητής: «Είμαι εδώ 20 χρόνια και θα μείνω όσο θέλει η Μαδρίτη. Αυτό είναι το σπίτι μου». Ούτε η διαχείριση μιας ομάδας με αναμφισβήτητα υψηλές απαιτήσεις τον ανησυχεί ιδιαίτερα: «Δεν είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχουμε μια ομάδα με σπουδαίους παίκτες και είναι όλοι πολύ καλοί παίκτες. Δεν υπάρχει κανείς που ενδιαφέρεται περισσότερο για την κατάκτηση τίτλων από τους ίδιους τους παίκτες. Τους είπα ότι η καλύτερη στιγμή της ζωής μου ήταν που έπαιζα στη Μαδρίτη και ότι έπρεπε να το απολαύσουν. Ήταν μια καλή πρώτη επαφή».

Η ερώτηση για τον Ζοσέ Μουρίνιο ήταν αναπόφευκτη, δεδομένου ότι πριν από λίγα χρόνια είχε μιλήσει με θαυμασμό για τον «Special One»: «Αν μίλησα με τον Μουρίνιο; Ήξερα ότι αυτή η ερώτηση θα ερχόταν (γέλια). Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Για μένα ήταν προνόμιο να δουλέψω υπό τις οδηγίες του, είναι ένας άνθρωπος που με επηρέασε πολύ. Θα είμαι ο Αρμπελόα. Δεν φοβάμαι την αποτυχία, αλλά αν προσπαθούσα να γίνω ο Μουρίνιο, θα αποτύγχανα παταγωδώς».

🚨 Álvaro Arbeloa: "I'm going to be Álvaro Arbeloa because I'm not afraid of failure."



"I've never been afraid of it, but if I wanted to be José Mourinho, I would fail spectacularly." pic.twitter.com/t8P8W0KbiZ — Madrid Universal (@MadridUniversal) January 13, 2026

athletiko.gr