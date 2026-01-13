ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Καρικ αναλαμβάνει μέχρι το τέλος της σεζόν!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα βρήκε σε όλα με τον Μάικλ Κάρικ ως υπηρεσιακό προπονητή, με πρώτο μεγάλο τεστ το Σάββατο απέναντι στη Σίτι σύμφωνα με το ο Athletic.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με το Athletic ήρθε σε συμφωνία με τον Μάικλ Κάρικ για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Εφόσον όλα προχωρήσουν, η πρώτη αναμέτρηση του στον πάγκο των Red Devils θα είναι στο ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (17/1) στο Ολντ Τράφορντ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ , ο Κάρικ πέρασε στην pole position για τη θέση μετά από συνομιλίες με πρώην συμπαίκτη του, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, και τη διοίκηση της ομάδας. Ο 44χρονος τεχνικός έχει εμπειρία υπηρεσιακού προπονητή στη Γιουνάιτεντ, έχοντας αναλάβει προσωρινά για τρία παιχνίδια μετά την απομάκρυνση του Σόλσκιερ το φθινόπωρο του 2021, με απολογισμό δύο νίκες και μία ισοπαλία. Αργότερα, αποχώρησε μετά την πρόσληψη του Ραλφ Ράνγκνικ και είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως μέλος του προπονητικού επιτελείου υπό τον Ζοζέ Μουρίνιο και τον Σόλσκιερ από το 2018.

Μεταξύ 2022 και 2025 ο παλαίμαχος μέσος των Red Devils κάθισε στον πάγκο της Μίντλεσμπροου στο Championship, οδηγώντας την από την 21η θέση που βρισκόταν όταν ανέλαβε στην 4η θέση στο τέλος της σεζόν 2022-23. Η ομάδα αποκλείστηκε στα ημιτελικά των play-offs από την Κόβεντρι. Τη σεζόν 2023-24 η Μίντλεσμπροου τερμάτισε 8η, ενώ ο Κάρικ είχε τριετές συμβόλαιο. Την επόμενη σεζόν 2024-25 η ομάδα κατετάγη 10η και ο Άγγλος τεχνικός απολύθηκε στο τέλος της χρονιάς.

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως ως παίκτης, ο Κάρικ μέτρησε 464 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ σε 12 χρόνια, κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League, ενώ στο παρελθόν είχε παίξει και σε Γουέστ Χαμ και Τότεναμ.

ΔΙΕΘΝΗ

