Η Άρσεναλ προσέλαβε ειδικό για τα πλάγια άουτ!

Η Αρσεναλ προχωρά ακάθεκτη για να επιστρέψει στην κορυφή της Premier League και ο Μίκελ Αρτέτα, που προσέχει την κάθε λεπτομέρεια, εισηγήθηκε την πρόσληψη ενός ειδικού για τα πλάγια άουτ, τα οποία αποτελούν τη νέα τακτική στο αγγλικό πρωτάθλημα, καθώς κοντά στην αντίπαλη περιοχή θεωρούνται περίπου ως κόρνερ!

Για το λόγο αυτό η ομάδα του Λονδίνου προσέλαβε τον Τόμας Γκρόνεμαρκ, όπως σχετικά αναφέρουν οι «Sunday Times». Ο 50χρονος Δανός εργάζεται ως προπονητής ρίψεων, με εμπειρία σε πολλές επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου. Κατείχε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη επαναφορά μπάλας και ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, όταν κατέκτησε το τίτλο στην Αγγλία το 2020.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αρσεναλ έχει μεγάλο όπλο τις στημένες φάσεις, με τον Νίκολας Γιόβερ να είναι ο «κρυφός άσος» που έχει στο τεχνικό επιτελείο του ο Αρτέτα. Η ομάδα του Λονδίνου είναι η κορυφαία ομάδα στο σκοράρισμα από εκτελέσεις κόρνερ, φάουλ και γενικά στημένων φάσεων σε όλη την Ευρώπη κι αυτό το οφείλει στον 43χρονο Γάλλο, γεννημένο στη Γερμανία, τεχνικό. Τώρα οι «κανονιέρηδες» θα έχουν ειδικό και για τις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ.

 

